Печерський районний суд Києва арештував та передав в управління Національному агентству з управління корупційними активами (АРМА) гроші на загальну суму понад 8 млн гривень, які були вилучені під час обшуків у власника ТОВ "Еко-Буд-Трейд", яке будує Подільський міст у Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У четвер, 21 жовтня, гроші було розміщено на депозитному рахунку АРМА в одному з державних банків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

В рішенні Печерського суду повідомляється, що гроші вилучили в "афільованого власника" ТОВ "Еко-Буд-Трейд", який, "використовуючи свої корупційні зв`язки в КМДА, Київській міській раді [...] забезпечує координацію діяльності злочинної схеми, надаючи вказівки посадовим особам КМДА, комунальних підприємств, зокрема КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» [...] щодо фінансування підконтрольних йому суб`єктів господарювання".

Під час обшуку у нього знайшли 375 тис. гривень та 295 тис. доларів готівкою.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

1 жовтня Печерський суд наклав на них арешт, а 15 жовтня передав їх в управління АРМА.

Нагадаємо, що в межах кримінальної справи про будівництво Подільського мосту першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України, керівнику генпідрядної організації та двом керівникам підрядних організацій - за ч. 5 ст. 191 КК України.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків на цей час становить понад 150 млн гривень.