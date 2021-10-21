НАБУ завершило слідство у справі ексначальника департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції

Експоліцейського судитимуть за підозрою в отриманні майже 1 млн гривень хабаря.

Національне антикорупційне бюро завершило слідству у справі проти колишнього начальника департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції Олександра Буханченка.

Про це повідомляється на сайті НАБУ та у фейсбуці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На думку слідства, колишній очільник департаменту НПУ восени 2016 року організував разом зі знайомим приватним підприємцем закупівлю вибухозахисного обладнання та спеціальних костюмів для потреб підрозділу НПУ в Луганській області. Тендер провели за переговорною процедурою.

"В результаті НПУ сплатила за обладнання 3 млн грн, із яких приватний підприємець перерахував 980 тис. грн нібито за юридичні послуги (які насправді не надавалися) компанії, кінцевим бенефіціаром якої, як з’ясувало слідство, був на той момент чинний посадовець НПУ", - йдеться в заяві НАБУ.

Тепер Буханченку закидають отримання хабаря (ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу) та його відмивання (ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу), приватному підприємцю - надання хабаря (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу).

Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.

На сайті Prozorro є інформація про закупівлю луганським обласним управлінням поліції важкого вибухозахисного костюму з телескопічним маніпулятором в 2016 році. Тендер відбувся за переговірною процедурою з ТОВ "Інтертрейд-Україна Лімітед" як офіційним ексклюзивним представником виробника. Директором ТОВ тоді був Ігор Лобко.

Фото: wikimedia.org Вибухозахисний костюм EOD-9

Це лише одна з багатьох підозрілих закупівель департаменту НПУ, які досліджують детективи НАБУ.

Справу щодо Буханченка розслідують вже кілька років. Спочатку слідство вела Генеральна прокуратура, а з кінця 2018 року провадження перейшло до детективів НАБУ.