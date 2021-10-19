Співробітника СБУ засудили та позбавили військового звання за напад на прикордонників

Двоє співробітників СБУ в липні цього року напали на прикордонний наряд, коли той здійснював охорону державного кордону поблизу одного з сіл у Сумській області.

Співробітника Служби безпеки України засуджено та позбавлено військового звання за напад на прикордонний загін на Сумщині в липні цього року.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

За інформацією слідства, 18 липня 2021 двоє офіцерів СБУ – лейтенант та підполковник, напали на прикордонний наряд, коли той здійснював охорону державного кордону поблизу одного з сіл у Сумській області. Двом прикордонникам при цьому були нанесені легкі тілесні ушкодження.

Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частину з яких згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Службову зброю прикордонників зловмисники залишили на місці скоєння злочину.

Зазначається, що затриманий лейтенант СБУ визнав свою вину та розкаявся. З підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості. 30 вересня матеріали кримінального провадження з угодою та обвинувальним актом направлено до суду.

11 жовтня Краснопільський районний суд Сумської області підтвердив законність укладеної угоди з обвинуваченим – старшим лейтенантом СБУ. Суд ухвалив вирок, яким затвердив укладену угоду та призначив узгоджену сторонами міру покарання - 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 роки, а також додаткові покарання у виді позбавлення військового звання "лейтенант" та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки.

Щодо іншого нападника досудове розслідування завершено. На даний час триває виконання вимог ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на державному кордоні з РФ у Сумській області зловмисники напали на співробітників Державної прикордонної служби. Порушники заволоділи табельною зброєю прикордонників, яку, однак, згодом було повернуто.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що стан постраждалих прикордонників задовільний. У ДПСУ розцінили атаку як спробу залякування і зазначили, що на прикордонників, найімовірніше, напали з України.

За підозрою у нападі на прикордонників пізніше були затримані двоє співробітників Служби безпеки України. При цьому, як зазначається, СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству.