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СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні ворожі схрони з патронами та вибухівкою

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила у Донецькій області та Херсоні ворожі схрони з бойовими засобами ураження. Серед вилученого – майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, на Донеччині тайник з арсеналом зброї виявили у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили: майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті, детонатори, ручний протитанковий гранатомет, 2 протитанкові міни,

2 мінометні міни, 1 протипіхотну міну кругового ураження, понад 1 тис. набоїв до стрілецької зброї.

У Херсоні співробітники СБУ виявили тайник з військовими засобами ураження, який був прихований на околиці обласного центру.

Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.

“Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України”, - повідомили у СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 21 вересня під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області СБУ виявила справжній схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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