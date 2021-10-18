За легендою тренувань, "терористи" планували здійснити серію вибухів на об’єктах Дністровської ГЕС і втекти у Придністров’я.

Служба безпеки України провела багатоетапні антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінницької області. Особливістю тренувань були пошук і нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп поблизу кордону в нічний час, повідомляє пресцентр СБУ.

Спецпризначенці знешкодили членів умовних диверсійно-розвідувальних груп, які планували вчинити вибухи на об’єктах Дністровського гідротехнічного каскаду і втекти до самопроголошеного Придністров'я, а також провели спецоперацію зі звільнення "заручників".

За легендою тренувань, "терористи" планували здійснити серію вибухів на об’єктах Дністровського гідротехнічного каскаду і тим самим спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію.

Учасники тренувань затримали одну з "диверсійних" груп поблизу їхньої схованки під час спроби наблизитись до терористично уразливого об’єкту.

Інша група після невдалої спроби "замінування" об'єкту критичної інфраструктури захопила заручників та висунула вимоги до керівництва держави.

"У результаті проведених перемовин та спільних антитерористичних заходів, силовики відволікли увагу озброєних «диверсантів» та ліквідували їх. Усіх заручників було звільнено", - повідомляють у пресцентрі спецслужби.