​Впродовж минулого тижня пожежники врятували 24 людини та погасили більше 1 700 пожеж

Внаслідок однієї з пожеж загинули три особи.

Впродовж минулого тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 1 тис. 704 пожежі. При цьому виникла одна надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинули три людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 118 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 24 особи. Ліквідовано 1 тис. 704 пожежі, на яких врятовано 18 осіб та не допущено знищення вогнем 468 будівель і 38 од. техніки. На пожежах загинуло 32 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн. 80 тис. грн", - йдеться в повідомдленні.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 264 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 549 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Також, за даними мДСНС, на водних об’єктах загинуло семеро осіб.

Нагадаємо, з початку року у "житлових пожежах" загинуло понад 1200 українців.