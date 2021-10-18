Російські найманці чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу оппрації Об'єднаних сил.

У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Біля Новозванівки позиції військових обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж суботи, 16 жовтня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.