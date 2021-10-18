Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
СБУ затримала зловмисників, які 5 років тому нападали на банки та інкасаторські авто
СБУ затримала зловмисників, які 5 років тому нападали на банки та інкасаторські авто
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
У Чернівцях обстріляли автомобіль
У Чернівцях обстріляли автомобіль
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські найманці чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Російські найманці чотири рази відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу оппрації Об'єднаних сил.

У напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Біля Новозванівки позиції військових обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж суботи, 16 жовтня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також