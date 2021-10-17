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На Дніпропетровщині зіткнулися маршрутка та “швидка”, є 6 постраждалих

Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи.

На Дніпропетровщині зіткнулися маршрутка та “швидка”, є 6 постраждалих

У Дніпропетровській області сталася ДТП за участі маршрутки і "швидкої", у якій постраждало шестеро осіб.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“16-го жовтня о 19:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля екстреної медичної допомоги та маршрутного мікроавтобусу в селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району”, – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники встановили, що аварія сталася на 340-му кілометрі дороги національного значення Н-08.

Міжміський мікроавтобус “Volkswagen LT-35” рухався за маршрутом “Кременчук-Дніпро” і зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги “Citroen Jamper”.

Від удару “Volkswagen” з’їхав у кювет та перекинувся на бік На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в транспортному засобі медиків знаходилось 3 працівника.

“Внаслідок ДТП постраждало 6 пасажирів маршрутного таксі. Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) та двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізовано до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження. Попередньо, у всіх постраждалих травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла)”, – додали у ДСНС.

Ще одна постраждала, 21-річна жінка від госпіталізації відмовилась.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Львівській області водій автомобіля “Lada Priora” не впорався з керуванням та зіткнувся вантажним автомобілем “DAF”, внаслідок ДТП загинули 2 людини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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