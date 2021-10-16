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У метро Харкова машиніст поїзда побився із нетверезим пасажиром - дебоширом

Машиніста після бійки відсторонили, триває службова перевірка.

У метро Харкова машиніст поїзда побився із нетверезим пасажиром - дебоширом
Фото: Скріншот відео

У  метро Харкова машиніст побився із нетверезим пасажиром, який влаштував у вагоні дебош.

Про це повідомили в поліції Харківськох області.

На відео, яке поширили у соцмережах, видно як машиніст б’є пасажира із відкритою пляшкою у руках, що схожа на пивну. На підлозі видно розлите пиво.

Певний час триває сутичка, після чого машиніст кидає у пасажира навушники та виходить із вагона. Той їх підбирає, лаючись. Пасажири у конфлікт не втручалися.

У поліції повідомили, що знайшли інформацію про інцидент в інтернеті, а з заявами по бійку ніхто не звертався.

"16 жовтня до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка. Встановлено, що подія сталася на станції метро «Проспект Гагаріна». Після конфлікту чоловік пішов з місця події. Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Причини і всі обставини події встановлюються", - повідомили правоохоронці.

Що стало причиною конфлікту - невідомо.

Як пише "Суспільне" з посиланням на речника метрополітену, машиніста після бійки відсторонили. Наразі триває службова перевірка.

Місцевий Телеграм-канал "Харків 1654" повідомив, що машиніст таким чином покарав нетверезого пасажира, який чіплявся до інших людей.

"Алкаш став пити пиво в метро, чіплятися до пасажирів, йому цього здалося мало, він замахнувся і вдарив по дзеркалу вагону. Пасажири боялися реагувати на таку хамську поведінку, тільки машиніст не витримав і покарав його по-чоловічому. На наступній станції на алкаша вже чекали копи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Києві на Подолі побилися водії трамвая та сміттєвоза.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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