Завтра в Україні буде до +13, на заході та півночі – туман

У неділю, 17 жовтня в Україні буде без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У більшості західних та північних областей вночі та вранці туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі – 1-6° тепла, вдень – 8-13°, у південній частині прогнозується вночі 6-11°, вдень 11-16°.

У Карпатах температура впродовж доби буде від 4° тепла до 1° морозу.

У Київській області температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.