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СБУ затримала зловмисників, які 5 років тому нападали на банки та інкасаторські авто

За інформацією LB, зловмисники в минулому мали відношення до добробату “Азов”.

Служба безпеки України затримала трьох осіб, котрі в 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі, повідомила пресслужба СБУ.

За повідомленням джерел LB.ua в правоохоронних органах, чоловіки, які входять до складу злочинного угруповання, в минулому мали відношення до добробату “Азов”.

У Службі безпеки повідомили, що вони весь цей час переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини, зокрема, викрадали транспортні засоби та інше майно. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції.

Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом.

За отриманими даними СБУ, щойно затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

“Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби. Дане злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям”, – йдеться у повідомленні.

Наразі щодо затриманих обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

“Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій “А” СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року у Києві на Русанівці двоє невідомих підірвали та пограбували відділення "Ощадбанку". Зловмисниками виявилися 39-річний іноземець і 33-річний киянин.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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