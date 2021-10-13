Суд взяв іноземця під варту для подальшої екстрадиції його до Туреччини.

У Львові правоохоронці викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.

На батьківщині його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину - розбій, скоєний групою осіб, з погрозою життю та здоров'ю співробітнику поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Галицький районний суд Львова взяв іноземця під варту для подальшої екстрадиції його до Туреччини.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками Патрульної поліції та Львівською обласною прокуратурою.

Нагадаємо, днями СБУ затримала росіянина з окупаційної адміністрації Криму.