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ВАКС обрав запобіжний захід керівниці юрдепартаменту міськради Одеси у справі про злочинну організацію

Керівниці юридичного департаменту Одеської міськради Інні Поповській призначили заставу в розмірі 26 мільйонів гривень.

Інна Поповська - в центрі, її адвокати Олександр Лисак (ліворуч) та Олексій Бебель (праворуч)
Фото: Катерина Петренко
Інна Поповська - в центрі, її адвокати Олександр Лисак (ліворуч) та Олексій Бебель (праворуч)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід – заставу в розмірі 26 мільйонів гривень – керівниці юридичного департаменту Одеської міськради Інні Поповській. Її підозрюють в участі в злочинній організації та сприянні відчуження земельних ділянок комунальної власності за матеріальну винагороду в інтересах скандального бізнесмена Владіміра Галантерніка. 

Це рішення прийняв суддя ВАКСу Маркіян Галабала.

Суддя ВАКСу Маркіян Галабала
Фото: Катерина Петренко
Суддя ВАКСу Маркіян Галабала

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила двомісячний арешт чиновниці з альтернативою застави в 100 мільйонів гривень. Такий розмір бажаної застави обвинувачі обгрунтовують не майновим станом підозрюваної, а можливими доходами злочинної організації. 

За версією слідства, злочинна організація діяла в Одесі з 2016 по 2019 роки та завдала матеріальної шкоди місту на 558 мільйонів гривень. Як повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка, загалом доходи від "проєктів" Володимира Галантерніка в одній з виявлених під час обшуку таблиць становлять понад 170 мільйонів доларів США.

Прокурор САП Валентин Мусіяка
Фото: Катерина Петренко
Прокурор САП Валентин Мусіяка

Фото: Катерина Петренко

Загалом у справі 16 підозрюваних. За даними НАБУ, особи заволоділи шістьома земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК «Скай Сіті»); Жаботинського 54А (ЖК «Альтаїр-3») та Академічна, 30 (апарт-комплекс «Морська резиденція»). Всі вказані будинки збудувала компанія «Будова», яку пов'язують з Галантерніком. 

Поповську підозрюють в зловживанні своїм службовим становищем в інтересах бізнесмена Галантерніка, оскільки вона відповідала за законність всіх проектів-рішень ще на стадії їх підготовки та розгляду на сесії міськради, не доводила до відома депутатів наявність законних процедур, приховувала юридично значимі факти та створювала ілюзорність законності в сесійній залі, подаючи лише формальні заперечення на проекти рішень. 

Прокурор Максим Кравченко переконує, що співучасники застосовували протиправний механізму приватизації комунального майна: поза торгами вигідні Галантерніку суб’єкти господарювання отримували права на земельну ділянку, як орендарі, здійснювали викуп і в подальшому забудовували, а реальна ринкова ціна сплачувалась бізнесмену, який потім розподіляв ці блага на підтримку організації. Також діяли і за іншою схемою: всупереч вимогам земельного кодексу без торгів вільні від забудови земельні ділянки віддавали комунальним підприємствам або органам держави майже безкоштовно у постійне користування, на яких згодом також “виростали” забудови. 

Важливо, на переконання прокуратури, винагородою за участь в злочинній організації для Поповської були апартаменти в ЖК “Грінвуд” на Французькому бульварі вартістю близько 10 мільйонів гривень. За версією слідства, Галантернік та інший підозрюваний топ-чиновник міськради Василь Шкрябай мали по 8% частки в будівництві цього житлового комплексу.

Проте Поповська переконує: її мати раніше працювала підприємцем, а тому у 2014 році придбала майнові права в ЖК “Грінвуд” за власні кошти ще до того, як чиновниця стала керівником юрдепартаменту.

Також варто додати, що з віднайдених в її телефоні листувань з Галантерніком для САП очевидно: чиновниця фактично йому звітувала, як керівнику.

Поповська спілкування з Галантерніком не заперечує. Але каже, що воно стосувалось не відчужень земельних ділянок, а зовсім інших питань: зокрема погодження інвестиційного договору щодо електронного білету. 

Разом з тим, на переконання адвоката Олексія Бебеля, злочин в її діях не доведений, немає жодного переконливого доказу щодо її участі в злочинній організації, а об’єкти взагалі не вибули з комунальної власності та за них щорічно сплачується оренда. 

На думку захисту, обвинувачення не встановило розміру матеріальної шкоди, а визначило лише ринкову вартість права користування земельними ділянками. 

“Мабуть треба бути дуже зухвалим юристом, аби так відкрито ігнорувати норми закону і діяти у спосіб, не передбачений законом України. Так, я знаю пана Галантерніка, але я не виконую його вказівки, у мене є своє розуміння, як діяти по закону. Я діяла по закону. Цю справу вважаю порушенням моєї честі, гідності та ділової репутації”, – висловилась підозрювана. 

У САП вважають, що Поповська може переховуватись, оскільки злочини тяжкі та особливо тяжкі, знищити документи, які ще не встигли вилучити детективи, бо досудове розслідування триває, впливати на підлеглих чи свідків і скоювати інші правопорушення.

Катерина Петренко
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