Справу про наклеп проти ялтинської активістки розглянуть в адигейському аулі

Кримінальну справу про наклеп, у якій обвинуваченою є кримська блогерка Людвіка Пападопулу, буде розглянуто в Тахтамукайському районному суді в Адигеї (РФ).

За інформацією адвоката Олексія Ладіна, рішення про підсудність справи в аулі Тахтамукай ухвалено касаційним судом Краснодара, пише "Кримський процес".

"Вибір цього регіону суд обґрунтував тим, що це найближчий суд за межами Криму. Його вибрали для виключення можливості прямого впливу на правосуддя, оскільки потерпілим у справі про наклеп є глава Управління судового департаменту в Республіці Крим Керім Акуєв", - сказано в повідомленні.

23 липня блогерку оголосили в розшук, а 5 серпня затримали під час перетину кордону Криму в напрямку України. У зв'язку з цими обставинами прокурор під час обрання запобіжного заходу наполягав на домашньому арешті, вважаючи що Пападопулу намагалася сховатися. Адвокат і його підзахисна просили обрати м'якший запобіжний захід.

У лютому цього року в квартирі Людвіки Пападопулу відбувся обшук за постановою слідчого, а не суду. Тоді вона була свідком у кримінальній справі про наклеп за публікацію матеріалу про Керима Акуєва.

Справу стосовно самої Пападопулу порушено 20 липня, обвинувачення в наклепі пред'явлено 5 серпня після затримання на кордоні з Кримом. Згідно з висновком експерта в тексті про захоплення озброєними співробітниками охоронного підприємства із застосуванням насильства території санаторію "Парус" у Гаспрі "йдеться про ситуації негативного характеру, що мають відношення до Акуєва К. Г." За версією слідства цей текст у групі "Дошка ганьби чиновників Криму" на Facebook розмістила саме Людвіка Пападопулу.

Російський адвокат Олексій Ладин, який захищає активістку, у серпні розповів Крим.Реалії, що Людвіка Пападопулу заперечує авторство поста, за який її звинувачують в наклепі. Крім того, цей пост був сформований на підставі статей федеральних ЗМІ, і це само по собі не може бути наклепом. Він пояснив, що наклеп - свідомо неправдива інформація про будь-кого, а ця інформація потребує перевірки з боку правоохоронних органів. Якщо вона підтвердиться, треба відкривати кримінальну справу на фігурантів.

"Так чи інакше, Людвіка Пападопулу не писала цей пост, але навіть якщо б вона це зробила, в її діях був би відсутній склад злочину", - заявив тоді Ладін.

Він наголосив, що стаття про наклеп вже стала важелем тиску на блогерів і журналістів, щоб таким чином "затикати їм рот".