Суддю Колегаєву оштрафували на 17 тис. гривень за ДТП і позбавили водійських прав

Гучна аварія за її участі сталась у Києві в липні цього року.

Оболонський районний суд Києва у вівторок, 12 жовтня, оштрафував суддю Світлану Колегаєву з Деснянського суду та відібрав у неї водійські права. Таким чином її покарали за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП), повідомив проєкт Prosud всеукраїнського об'єднання "Автомайдан".

22 липня ввечері суддя Колегаєва попала у ДТП на Прирічній вулиці в Києві. Вона не впоралась з машиною на заокругленні дороги та врізалась у дерево. Аварія набула значного суспільного резонансу, але справу передали до суду лише в кінці вересня, коли суддя вийшла на роботу після лікарняного і відпустки.

4 жовтня жінку притягнули до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження вулиці (ст. 124 КУпАП), оштрафувавши на 850 гривень.

Новий штраф набагато більший - 17 тисяч гривень. Крім того, покарання передбачає позбавлення водійських прав на один рік.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.