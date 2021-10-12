Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
ГоловнаПраво

Суддю Колегаєву оштрафували на 17 тис. гривень за ДТП і позбавили водійських прав

Гучна аварія за її участі сталась у Києві в липні цього року.

Суддю Колегаєву оштрафували на 17 тис. гривень за ДТП і позбавили водійських прав
Фото: Insider

Оболонський районний суд Києва у вівторок, 12 жовтня, оштрафував суддю Світлану Колегаєву з Деснянського суду та відібрав у неї водійські права. Таким чином її покарали за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП), повідомив проєкт Prosud всеукраїнського об'єднання "Автомайдан".

22 липня ввечері суддя Колегаєва попала у ДТП на Прирічній вулиці в Києві. Вона не впоралась з машиною на заокругленні дороги та врізалась у дерево. Аварія набула значного суспільного резонансу, але справу передали до суду лише в кінці вересня, коли суддя вийшла на роботу після лікарняного і відпустки.

4 жовтня жінку притягнули до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження вулиці (ст. 124 КУпАП), оштрафувавши на 850 гривень.

Новий штраф набагато більший - 17 тисяч гривень. Крім того, покарання передбачає позбавлення водійських прав на один рік.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також