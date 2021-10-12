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Співробітники прокуратури знову прийшли з обшуками в "Київзеленбуд"

Слідчі дії стосуються справи про ухилення від сплати податків на 30 млн грн.

Співробітники прокуратури знову прийшли з обшуками в "Київзеленбуд"
Фото: censor.net.ua

Сьогодні, 12 жовтня, співробітники Подільської окружної прокуратури Києва проводять повторні обшуки службових приміщень комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що слідчі дії стосуються об’єкта, щодо якого вже були проведені обшуки та вилучена документація.

За інформацією комунального об’єднання, кримінальне провадження було відкрито в лютому 2019 року – щодо договорів, укладених у 2018-му, та робіт, які проводили на початку 2019-го.

"«Київзеленбуд» надавав під час попередніх обшуків та надає наразі всі необхідні наявні документи з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, 11 травня 2021 року прокуратура спільно з працівниками Фіскальнох служби провела обшуки у службових приміщеннях "Київзеленбуду" в рамках справи за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн.

2 серпня відбулися повторні обшуки.

5 жовтня Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру заступнику гендиректора "Київзеленбуду" та керівнику підрядної організації у привласнені коштів територіальної громади міста Києва.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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