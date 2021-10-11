Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованому Криму затримали десятки людей, які прийшли підтримати політв’язнів

Протягом дня силовики затримали 20 людей, 10 з них наразі відпустили.

Фото: Кримська солідарність

Силовики в окупованому Сімферополі незаконно затримали кілька десятків кримських татар, які прийшли до місцевого військового суду, щоб взяти участь у судовому засіданні за допомогою відеозв’язку.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Сьогодні з ранку в Апеляційному військовому суді російського міста Власіха Московської області повинно було відбутися розгляд апеляційної скарги на вирок трьом кримським татарам, фігурантам "Красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір". Одночасно у "Кримському гарнізонному військовому суді" в Сімферополі мало відбутися відеовключення, на яке були допущені всі бажаючі. 

З огляду на це біля будівлі "суду" в Сімферополі зібралося більше сотні людей, які хотіли дізнатися долю співвітчизників. Тим часом силовики почали затримувати людей "для встановлення особи" у відділку. У якості автозаку використовували маршрутний автобус.

Всього було затримано 15 осіб, всіх їх доставили в місцевий відділок "поліції".

Пізніше під "поліцейською" дільницею в Сімферополі були затримані ще 5 осіб. За інформацією адвокатів, на людей чинять психологічний тиск, беруть відбитки пальців.

За інформацією активістів, станом на 23:44 силовики звільнили 10 людей, ще 10 залишаються у відділенні.

Тим часом Апеляційний військовий суд російського міста Власіха переніс судове засідання на 25 жовтня з процедурних причин.

Фігуранти "Красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір" Арсен Абхаіров, Рустем Емірусеінов і Ескендер Абдулганіев були затримані в Криму в селищі компактного проживання кримських татар Біюк-Онлар (Жовтневе) і перебувають в СІЗО з лютого 2019 року. Всіх їх звинувачують в приналежності до політичної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії з 2003 року. В Україні та інших країнах світу організація діє без обмеження на рівні національних законодавств. 3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив учасників "Красногвардійської групи" Рустема Емірусеінова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганіева - до 12 років і Арсена Абхаірова - до 13.

Нагадаємо, Європейська Рада сьогодні розширила санкційний список за окупацію Криму Росією, додавши туди ще вісьмох осіб.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також