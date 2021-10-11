В окупованому Криму затримали десятки людей, які прийшли підтримати політв’язнів

Фото: Кримська солідарність

Силовики в окупованому Сімферополі незаконно затримали кілька десятків кримських татар, які прийшли до місцевого військового суду, щоб взяти участь у судовому засіданні за допомогою відеозв’язку.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Сьогодні з ранку в Апеляційному військовому суді російського міста Власіха Московської області повинно було відбутися розгляд апеляційної скарги на вирок трьом кримським татарам, фігурантам "Красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір". Одночасно у "Кримському гарнізонному військовому суді" в Сімферополі мало відбутися відеовключення, на яке були допущені всі бажаючі.

З огляду на це біля будівлі "суду" в Сімферополі зібралося більше сотні людей, які хотіли дізнатися долю співвітчизників. Тим часом силовики почали затримувати людей "для встановлення особи" у відділку. У якості автозаку використовували маршрутний автобус.

Всього було затримано 15 осіб, всіх їх доставили в місцевий відділок "поліції".

Пізніше під "поліцейською" дільницею в Сімферополі були затримані ще 5 осіб. За інформацією адвокатів, на людей чинять психологічний тиск, беруть відбитки пальців.

За інформацією активістів, станом на 23:44 силовики звільнили 10 людей, ще 10 залишаються у відділенні.

Тим часом Апеляційний військовий суд російського міста Власіха переніс судове засідання на 25 жовтня з процедурних причин.

Фігуранти "Красногвардійської групи Хізб ут-Тахрір" Арсен Абхаіров, Рустем Емірусеінов і Ескендер Абдулганіев були затримані в Криму в селищі компактного проживання кримських татар Біюк-Онлар (Жовтневе) і перебувають в СІЗО з лютого 2019 року. Всіх їх звинувачують в приналежності до політичної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії з 2003 року. В Україні та інших країнах світу організація діє без обмеження на рівні національних законодавств. 3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив учасників "Красногвардійської групи" Рустема Емірусеінова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганіева - до 12 років і Арсена Абхаірова - до 13.

Нагадаємо, Європейська Рада сьогодні розширила санкційний список за окупацію Криму Росією, додавши туди ще вісьмох осіб.