Українець створив "армію ботів", яка поширювала віруси та і здійснювала DDoS-атаки

Служба безпеки України викрила хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет - автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв уразливості вебсайтів та зламував їх.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився житель Івано-Франківської області. Окрім кібератак і зламування сайтів, він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах – так званим брутфорсом.

Замовників чоловік знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

При цьому, за даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій Ради нацбезпеки та оборони. Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення трансакцій.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності. Чоловікові готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше Кіберполіція повідомила, що викрила 25-річного українського хакера у здійсненні вірусних атак на понад 100 іноземних компаній. Серед потерпілих – відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки. Збитки, завдані потерпілим, сягають 150 млн доларів США.