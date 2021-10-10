У МЗС розцінюють переміщення Джелялова в психіатричну клініку як каральну практику

Переміщення окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла (за документами - Джелялов) в психіатричну клініку є продовженням радянської традиції каральної психіатрії.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

"В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях", - написала Джеппар.

В тимчасово окупованому #Крим Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої «психолого-психіатричної експертизи». Вона триватиме більше 20 днів.➡️Каральна практика в "кращих" радянських традиціях. pic.twitter.com/LaECgWPcxD — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 10, 2021

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

Цього тижня окупанти перемістили Джелялова з СІЗО Сімферополя у 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні №1, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо осіб, які утримуються під вартою на час слідства.

Адвокат Микола Полозов заявив, що ніяких підстав поміщати Джелялова в психіатричну лікарню немає.