Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Катар став ближчим: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022 (оновлено)
Катар став ближчим: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022 (оновлено)
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
ГоловнаСуспільствоВійна

У МЗС розцінюють переміщення Джелялова в психіатричну клініку як каральну практику

"Психолого-психіатрична експертиза" триватиме більше 20 днів.

У МЗС розцінюють переміщення Джелялова в психіатричну клініку як каральну практику
Наріман Джелял
Фото: https://twitter.com/EmineDzheppar

Переміщення окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла (за документами - Джелялов) в психіатричну клініку є продовженням радянської традиції каральної психіатрії.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

"В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях", - написала Джеппар.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. 

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

Цього тижня окупанти перемістили Джелялова з СІЗО Сімферополя у 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні №1, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо осіб, які утримуються під вартою на час слідства.

Адвокат Микола Полозов заявив, що ніяких підстав поміщати Джелялова в психіатричну лікарню немає.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також