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На Броварському проспекті легковик зіткнувся з автобусом, шестеро осіб постраждали

У рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз.

У Києві на Броварському проспекті у напрямку метро Лісова водій автомобіля “Фольксваген” не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом "Ісузу", що рухався попереду.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Внаслідок зіткнення автобус в'їхав в металеву опору та перекинувся.

П’ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. До лікарні медики госпіталізували троє осіб, а іншим надали медичну допомогу на місці.

Окрім того, лікарі у тяжкому стані госпіталізували 25-річного водія легковика.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз, для встановлення обставини цієї події та механізму зіткнення транспортних засобів.

Нагадаємо, у Львівській області легковик “Деу Сенс” зіткнувся з відбійником, з’їхав у кювет та перекинувся, двоє осіб загинули.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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