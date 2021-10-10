У Києві на Броварському проспекті у напрямку метро Лісова водій автомобіля “Фольксваген” не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом "Ісузу", що рухався попереду.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Внаслідок зіткнення автобус в'їхав в металеву опору та перекинувся.

П’ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. До лікарні медики госпіталізували троє осіб, а іншим надали медичну допомогу на місці.

Окрім того, лікарі у тяжкому стані госпіталізували 25-річного водія легковика.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз, для встановлення обставини цієї події та механізму зіткнення транспортних засобів.

Нагадаємо, у Львівській області легковик “Деу Сенс” зіткнувся з відбійником, з’їхав у кювет та перекинувся, двоє осіб загинули.