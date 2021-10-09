Дощовий ранок, ми зустрічаємося на подвір’ї психіатричної лікарні в Глевасі. Ця лікарня надає нову медичну послугу – виїзд мобільної команди на дім до пацієнтів з психічними розладами . Щоб дізнатися, як це працює, LB.ua провів день разом з місцевою командою, відвідавши два селища у Київській області.

Фото: Макс Требухов

Всі ми завантажуємося в машину – я, фотограф, лікар-психіатр Юрій Полудень, соцпрацівниця Анна Андріївна та психологиня Ксенія Юріївна. Акуратно ступає на підборах медсестра Валентина Олександрівна – вона єдина має парасольку, бо в неї зачіска. Також вона має валізку з усім необхідним обладнанням: глюкометром, тонометром, безконтактним термометром та мастхевом ковідних часів – пульсоксиметром. Прийом пацієнта починається з первинного огляду.

Мобільна команда – це не те саме, що психіатрична швидка. Завдання швидкої – довезти пацієнта до лікарні. Мобільна команда не має на меті госпіталізувати. Їх задача – домогти на місці.

Керівник бригади, лікар-психіатр Юрій Полудень, розповідає, що сьогодні вони відвідають два селища, розташованих неподалік. В одному прийом буде здійснюватися в клубі, а в іншому – у сільській бібліотеці.

Фото: Макс Требухов

Перед приїздом бригада дає в селі оголошення через місцеву владу, що сьогодні в клубі – психіатр. Після чого всі всі охочі приходять на прийом. “Особливо багато приходять, якщо є оголошення в соцмережах, – розповідає Юрій. – Та й від сусідів багато хто дізнається, що є можливість потрапити до психіатра прямо в своєму селі”.

– Пацієнтам, які раніше були у нас на лікуванні, ми направляємо листи про те, що будемо в їх селі в цей день, – розповідає Валентина Олександрівна. – Але приходять також і нові.

Додому до пацієнтів команда не приїздить, хоча послуга це передбачає. Каже, що такі особливості роботи в селі: люди не хочуть, щоб сусіди бачили приїзд психіатра до них додому. А крім того, в клуб чи бібліотеку приходять і ті, хто раніше ніколи у лікаря не був.

Фото: Макс Требухов

Поки ми їдемо, Валентина розповідає про одного з перших пацієнтів їхньої команди, який мав симптоми захворювання близько 20 років, але не звертався до лікаря: “Він був в брудному одязі, з брудним волоссям, мислення розірване. В жовтні ми взяли його на облік, підлікували, допомогли зробити документи та навіть влаштуватися на роботу”.

Ще одна схожа історія – про їх колегу-лікарку, яка втратила роботу, коли в неї з’явилися симптоми психічного розладу.

– Вона почала проявляти агресію до пацієнтів, – розповідає Юрій Полудень. – Ми її теж підлікували, допомогли вступити в права на спадок. Зараз вона вийшла заміж і працює. Не лікаркою, але все ж має роботу.

Фото: Макс Требухов

З героїнею цієї історії вони також зустрілися під час одного з виїздів, в списках пацієнтів вона була відсутня. Тож “гастролі” у клубі чи бібліотеці значно розширюють коло людей, що потребують допомоги.

Але це ще не всі особливості виїзної української медицини. Оскільки приїзд лікаря для села в принципі подія, на прийом приходять не тільки потенційні пацієнти психіатра. Приходять всі.

І скоро ми в цьому пересвідчимося на власні очі.

Ми вивантажуємося біля сільського клубу. На мобільну бригаду вже чекає невелика черга з людей. Медсестра починає міряти тиск першому, лікар розпитує, які були зроблені скрінінги. Пацієнтка має епізоди втрати свідомості після аварії, обговорюють подробиці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

– Частіше за все симптоми, які ви описуєте, свідчать про мікроінсульт, – говорить лікар. – За протоколом ви обов’язково маєте зробити МРТ. Маєте можливість поїхати на МРТ?

Жінка відповідає, що поговорить про це з зятем, лікар просить прийти за тиждень, коли мобільна бригада знову буде в селі. Підходить ще одна пацієнтка, вже знайома лікарю по попередніх візитах.

– Як жизнь? Що помінялось? – питає він у неї.

– Та нічого! – випалює жінка. – Картоплю як їла, так і їм. То іменини, то ще щось.

– І що ж ми будемо з цим робити?

– Ну, перестану їсти картоплю, колись.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Показник цукру в крові високий, жінка має діабет і знає про це. З розмови ясно, що її дієта обговорюється не вперше.

– Жити хочеться? Бути безпомічною не хочеться? Лісом тоді цю картоплю. Ваша картопля – це гречка, – переконує лікар.

– Не люблю гречку, – відрубує жінка.

Лікар просить протриматися хоча б два тижні, щоб подивитись, як зміняться показники.

– Давайте заради мене, два тижні без картоплі і солодкого. А потім прийдете на прийом.

– Та це ж як раз арбузи будуть ці два тижні! Ні, я не можу.

Фото: Макс Требухов

Картина сюрреалістична: лікар-психіатр веде прийом у сільському клубі і вмовляє жінку з діабетом не їсти кавуни. А також виписує ліки гіпертонікам і пояснює, що треба пити їх кожного дня (“Серйозно? Мені ніхто не казав”).

– Ми ж не можемо відмовити людям, які приходять. Взагалі у нас є три завдання. Перше – наблизити медичну допомогу до пацієнтів. І ми це робимо, навіть якщо допомога не психіатрична. Друге – знизити кількість госпіталізацій до психіатричних лікарень. І третє – допомогти соціальним пацієнтам.

Фото: Макс Требухов

Втім, мобільна команда має норматив до виконання – щоб лікарня отримала повну вартість послуги від НСЗУ, команда має упродовж місяця проконсультувати не менше як 65 людей саме з ментальними розладами. Гіпертоніки та інші не зараховуються. Та й з психіатричних, розказує лікар, ледь не половина відмовляється від будь-яких записів про контакти з лікарем. “Спрацьовує стигма, – пояснює Юрій. – Люди не хочуть, щоб десь було записано, що вони мають психічне захворювання”.

На день бригада приймає в середньому від 6 до 12 пацієнтів, хоча буває і більше. В НСЗУ говорять, що норматив може бути переглянутий наступного року за результатами роботи цього року – у бік збільшення або зменшення.

Фото: Макс Требухов

В клуб приходить наступний пацієнт, на сьогодні п’ятий. Це директор місцевого кладовища, і він має проблему вже трохи ближчу до теми психічного здоров’я: в нього порушення сну, але він не п’є снодійні, тому що боїться не прокинутися. Спілкуються з лікарем.

– Ви оце виписали ліки…

– І шо ви, не пили їх?

– Пив. Спочатку. А потім не пив...

Лікар вмовляє пацієнта пити ліки надалі. Раптово до мене підходить медсестра і шепоче: “В цьому клубі завідуюча отримує 13 000 грн. А ми, медики, які сюда приїжджаємо – 4700 грн, лікар 5800”.

За роботу мобільної команди лікарня отримує на місяць 50 тисяч 500 гривень. Скільки з них буде виділено на зарплати, вирішує головний лікар.

Фото: Макс Требухов

Переїжджаємо в наступне село, тут прийом буде вестися в бібліотеці. Цього разу звертаються вже профільні пацієнти.

На порозі з’являється енергійна літня пані. Вона стукає красивою палкою по сходах і починає свій виступ в жанрі пацієнтського стендапу:

– Чуєте, Вікторовіч? Голова громади мене обіцяє покласти в Лисятин у неврологічне. Головний лікар мені казав: “Сонечко, приїжджай до нас кожен рік!”. А як сонечку полегшало, то воно й думати забуло і про лікаря, і про Лисятин. Що кажете, пити ліки три рази в день? Боооооже. В мене вже нема грошей на ті ліки. Не дають грошей ці кляті демократи. Я вмирати буду, буду Брєжнєва вспоминать! Я при ньому п’ятикімнатну квартиру отримала і ковбасу їла!

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Минає чимало часу, поки пацієнтка нарешті полишає кабінет. Лікар каже:

– Це наша колишня колега, яку хтось підсадив на наркотичні знеболювальні. Хоча в неї просто боліли ноги. Хотів би я подивитися в очі тому лікарю, який призначив їй наркотики. Вже рік намагаємося її з них зняти, і нарешті є успіх.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Приходить наступний пацієнт, з депресією, розказує про свої сни.

Прийом ведеться в бібліотеці, у кімнаті з дитячими книжками. Ми сидимо серед стосів казок усіх можливих народів світу, пацієнти все йдуть і йдуть. Лікар вже трохи втомився, але скаржиться, що не прийшли кілька людей, яких він запрошував і чекав:

– Наприклад, не прийшла глухоніма дівчинка з епілепсією. Сподіваюся, що прийде наступного разу.

Фото: Макс Требухов

Нова послуга запрацювала з 1 липня, і наразі її надає 61 лікарня по всій Україні. Але “наша” команда працює довше, ніж з липня, – вже цілий рік, оскільки у вересні 2020 вони увійшли до пілотного проекту ВООЗ. “Вони нас всьому навчили, пояснили, яка мета, чого ми маємо прагнути”, – згадує Юрій.

Робота команди з Глевахи дещо відрізняється від загальної практики по країні. Відповідно до умов контракту з НСЗУ, послуга не передбачає самозвернення і працює за направленням від психіатра або сімейного лікаря. Тобто, в першу чергу це послуга для тих пацієнтів, які виписалися з психіатричних стаціонарів і тепер потребують нагляду.

Фото: Макс Требухов

“Першочергово пацієнт має звернутися до лікаря-психіатра або до сімейного лікаря, і той видає направлення на таку послугу, – говорить експертка НСЗУ Анна Свереда. – І тоді вже пацієнт може адресно звернутися до конкретної команди – контакти або дасть лікар, або можна самостійно через сайт НСЗУ знайти, де є найближча команда. Але в пацієнта вже має бути направлення. Тому що ці команди не надають екстрену допомогу”.

Якщо ж необхідна екстрена допомога – потрібно звертатися на 103.

Генеральний директор Київського обласного психіатрично-наркологічного об’єднання (так називається комплекс психіатричних лікарень у Глевасі) Геннадій Зільберблат говорить, що для них було дуже важливо впровадити можливість самозвернення, оскільки багато їх пацієнтів навіть не мали декларації з сімейним лікарем. І ніколи не були у психіатра, тож ніяк не могли опинитися в списку тих, кому потрібна допомога.

“Психічні захворювання в нашій країні дуже сильно стигматизовані, – говорить Зільберблат. – Якщо в Британії до психіатра за порадою звертається до 60% населення, в Україні – 2,6%”.

“Ми розуміємо, що зараз це може не всюди працювати в такому вигляді, в якому воно задумано, – коментує Свереда. – Якщо у Київській області команда знаходить пацієнтів через самозвернення, то значить, там зараз все працює таким чином. Тут питання до громади, як вони організовують медичну допомогу. Можливо, десь треба посилити первинну ланку – наприклад, найняти додаткового сімейного лікаря”.

Геннадій Зільберблат скаржиться на вартість пакету, каже, що цих грошей вистачає лише на самоокупність. “ВООЗ платило учасникам пілотного проєкту від 96 до 104 тис., а вартість пакету від держави – 50 500 грн. Ще тисяч 80 вистачило б, але 50 – мало”. Можливо, вартість тарифу на наступний рік буде збільшена – залежить від того, скільки грошей буде додано до Програми медичних гарантій (наразі уряд планує збільшити бюджет ПМГ).

Фото: Макс Требухов Геннадій Зільберблат

Під час локдауну мобільна команда консультували онлайн. Звісно, це було складніше, але краще, ніж нічого. Тим більше, що в часи пандемії значно зменшилася кількість звернень до лікарні і госпіталізацій – а отже, ще більше пацієнтів залишилося без допомоги по своїх домівках.

“Кінцева мета роботи команди – допомогти пацієнту жити максимально повноцінним життям, бути почутим, – говорить Аліса Ладик-Бризгалова, національний спеціаліст з питань психічного здоров’я Бюро ВООЗ в Україні. – Тому у своїй роботі команди фокусуються не на хворобі, не на симптомах, а саме на сильний сторонах людини – які в неї є особливості, які цілі. Дотримуються цих цілей, розробляють план відновлення, і потім впроваджують цей план разом з пацієнтом, залучаючи до цього всі наявні ресурси”.

Відповідно також має знижуватися кількість “вшпиталювання” у психіатричні лікарні – адже якщо людина адаптується до життя вдома і перебуває під наглядом лікаря з мобільної команди, лежати в стаціонарі їй не потрібно.

“Команди, які брали участь у пілоті, кажуть, що кількість госпіталізацій нижча, ніж могла би бути, – говорить Ладик-Бризгалова. – Пацієнти отримують послугу досить тривалий час, лікар з команди вчасно корегує лікування або додає інтервенції, і не відбувається повноцінне загострення, яке могло б закінчитися госпіталізацією”.

Фото: Макс Требухов

Для пацієнтів, які не мають можливості спертися на рідних або взагалі не мають житла, все трохи складніше. Це так звані “соціальні пацієнти”, які знаходяться в психіатричних лікарнях тільки тому, що їм немає куди піти.

Юрій Полудень розповідає, що деякі пацієнти хочуть самі повернутися до лікарень: “Вони тут вперше в житті дізналися, що таке зубна щітка, що таке заміна білизни. Просяться назад, бо ними тут хоч хтось займається”, – говорить лікар. І додає, що області (а насправді і всій країні) дуже бракує такої послуги, як соціальні квартири – місця, де під наглядом соцпрацівника могли б жити люди з різними видами інвалідності, в тому числі і люди з ментальними розладами, які не потребують стаціонарного лікування.

Фото: Макс Требухов

Створенням соціальних квартир мала б опікуватися місцева влада. Але поки що таких прикладів дуже мало і зазвичай йдеться про приватну ініціативу окремих небайдужих до цієї теми людей.