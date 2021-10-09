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Гвардійці та прикордонники проводять на кордоні з Білоруссю спільну операцію

Відпрацювання тривають протягом місяця. 

Фото: mvs.gov.ua

На державному кордоні України в Чернігівській області продовжується спільна прикордонна операція “Кордон-2021”. Про це повідомили у МВС.

“Гвардійці військової частини 3082 разом з прикордонниками 105-го загону та працівниками Нацполіції забезпечують посилення заходів, щодо запобігання та припинення протиправної діяльності на українсько-білоруському кордоні”, – йдеться у повідомленні.

Відпрацювання тривають протягом місяця. “За цей час окрім бездоганного виконання поставлених завдань, у наших підрозділів була можливість обмінятися досвідом, що надалі стане корисним для обох сторін”, – зазначив перший заступник командира частини – начальник штабу майор Микола Василенко.

Фото: mvs.gov.ua

Під час операції спільні наряди здійснюють перевірку транспорту та документів на контрольно-пропускних пунктах, патрулюють річкові ділянки кордону з використанням малих прикордонних кратерів, а також проводять обхід прикордонної території.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що протягом 2022-2023 років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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