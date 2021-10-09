За добу окупанти 10 разів порушили на Донбасі “тишу”

Упродовж п’ятниці, 8 жовтня, у зоні бойових дій на Донбасі російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.
Як повідомила пресслужба ООС, три з порушень були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.
Біля Причепіливки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на ранок суботи, 9 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо,Україна поінформувала ОБСЄ про російські війська біля українського кордону. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.