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За добу окупанти 10 разів порушили на Донбасі “тишу”

Станом на ранок суботи порушень не зафіксовано.

За добу окупанти 10 разів порушили на Донбасі “тишу”
Фото: pravda.com.ua

Упродовж п’ятниці, 8 жовтня, у зоні бойових дій на Донбасі російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.

Як повідомила пресслужба ООС, три з порушень були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

Біля Причепіливки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на ранок суботи, 9 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо,Україна поінформувала ОБСЄ про російські війська біля українського кордону. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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