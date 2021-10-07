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Україна поінформувала ОБСЄ про російські війська біля українського кордону

Росія з цього приводу має надати роз’яснення.

Україна поінформувала ОБСЄ про російські війська біля українського кордону
Фото: Крым.Реалии

Після завершення військових навчань "Запад 2021" Росія залишила біля кордону з Україною 19 батальйонно-тактичних груп (БТГр) збройних сил РФ. З цього приводу Росія має надати роз’яснення у рамках Віденського документу ОБСЄ.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає "Укрінформ".

"На тлі того, що 19 батальйонно-тактичних груп все ще перебувають на кордоні після закінчення військових навчань "Захід 2021", російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня. Це – питання поваги до цієї Ради та поважних делегацій, а також стосується зобов’язань Росії у рамках ОБСЄ", - заявив Цимбалюк.

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021" тривали у Росії з 10 по 16 вересня.

Нагадаємо, що весною під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021" Росія почала нарощувати війська біля кордонів України. Існували побоювання ескалації бойових дій на Донбасі чи навіть повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Цього не сталося, але президент України Володимир Зеленський попереджав, що загроза повномасштабної війни зі сторони Росії залишається.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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