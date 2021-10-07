Конституційний суд Польщі підтвердив пріоритет Конституції над законами ЄС

Конституційний суд Польщі підтвердив, що польська Конституція має перевагу над законодавством Європейського союзу.

Про це повідомляє Радіо Польща.

Згідно з рішенням суду, право ЄС має пріоритет над польськими законами тільки в області переданих Польщею компетенцій. Ситуація, в якій ЄС буде створювати правові норми, що виходять за рамки цих компетенції і їх перевага, означала б втрату Польщею національного суверенітету, йдеться у рішенні суду.

На засіданні в четвер Конституційний суд Польщі ухвалив, що неконституційними є європейські закони, що надають національним судам право ігнорувати положення Конституції або виносити рішення на основі скасованих норм.

Суд у Варшаві також підтвердив неконституційний характер положень Договору ЄС в тій мірі, в якій органи ЄС діють поза межами компетенції, переданих Польщею в договорах, виходячи з того, що Конституція країни не має в Польщі вищої юридичної сили.

Крім того, Конституційний суд Польщі ухвалив, що неконституційними є європейські закони, що надають національним судам право контролювати законність призначення суддею президентом країни, а також рішень Національного судової ради (KRS) про призначення суддів.

Як зазначається, Конституційний Суд розглядав цю справу у повному складі. Рішення було ухвалене більшістю голосів. Двоє суддів при цьому представили окремі позиції щодо рішення суду.

З позовом до Конституційного суду в березні цього року звернувся прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Цьому передувало рішення Верховного Суду ЄС, який визнав, що Національна рада судочинства Польщі в її нинішній формі не гарантує неупередженого вибору кандидатів на суддів.