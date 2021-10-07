Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
ГоловнаСвіт

У Пакистані через землетрус загинули 20 людей

За попередніми даними, серед жертв переважано жінки і діти. 

Фото: EPA/UPG

Щонайменше 20 людей загинули і ще 200 отримали поранення внаслідок землетрусу на сході Пакистану. Про це з посиланням на слова гендиректора Управління боротьби зі стихійними лихами Насіїра Насіра пише Reuters.

Епіцентр поштовхів розмістився у 102 км на схід від Кветти – найбільшого міста і столиці провінції Белуджистан. 

Землетрус силою 5,7 б. трапився вранці в четвер, коли більшість людей ще спала. За попередніми даними, серед жертв переважано жінки і діти. 

Відомо, що обрушилися більше 100 глиняних будинків, також пошкоджено урядові будівлі. Сотні людей лишилися без домівок, повідомив заступник комісара міста Харнаї Сохаіл Анвар.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У 1935 році в Кветті трапився землетрус магнітудою 7,7 б. Унаслідок нього померли від 30 000 до 60 000 людей, що зробило його одним із найбільш смертоносних у Південній Азії. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також