За попередніми даними, серед жертв переважано жінки і діти.

Фото: EPA/UPG

Щонайменше 20 людей загинули і ще 200 отримали поранення внаслідок землетрусу на сході Пакистану. Про це з посиланням на слова гендиректора Управління боротьби зі стихійними лихами Насіїра Насіра пише Reuters.

Епіцентр поштовхів розмістився у 102 км на схід від Кветти – найбільшого міста і столиці провінції Белуджистан.

Землетрус силою 5,7 б. трапився вранці в четвер, коли більшість людей ще спала. За попередніми даними, серед жертв переважано жінки і діти.

Відомо, що обрушилися більше 100 глиняних будинків, також пошкоджено урядові будівлі. Сотні людей лишилися без домівок, повідомив заступник комісара міста Харнаї Сохаіл Анвар.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У 1935 році в Кветті трапився землетрус магнітудою 7,7 б. Унаслідок нього померли від 30 000 до 60 000 людей, що зробило його одним із найбільш смертоносних у Південній Азії.