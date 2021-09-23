Джерело землетрусу - в районі міста Чортків, на глибині 6 км.

Вранці в четвер, 23 вересня, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

"Сьогодні о 06:17:57 засобами Головного центру зареєстровано відчутний землетрус на території України. Попередні розрахунки: координати 48,93 пн.ш. 25,88 сх.д. Тернопільська область, магнітуда М=4.3, розрахункова інтенсивність 5 балів. За повідомленнями, землетрус відчувався людьми на відстані біля 100 км", - йдеться в повідомленні.

Джерело землетрусу знаходиться на території Тернопільської області - в районі міста Чортків, на глибині 6 км.

"За класифікацією землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зрушуються з місця. Відчутні коливання подібні з коливаннями, утвореними падінням тяжких предметів усередині будівлі", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня біля села Брестів Мукачівського району Закарпатської області зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.