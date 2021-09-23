Окупанти в Криму висунули нове обвинувачення Наріману Джелялову

Тепер його звинувачують в скоєнні диверсії в складі організованої групи.

Силовики в окупованому Криму висунули першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову нове обвинувачення.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"Сьогодні в ході слідчих дій в УФСБ по РК Наріманом Джелялова було пред'явлено нове звинувачення. Тепер за версією слідства ФСБ він звинувачується в скоєнні диверсії в складі організованої групи з п. "А", ч. 2 ст. 281 КК РФ - від 12 до 20 років позбавлення волі і по ч. 4 ст. 222.1 КК РФ - незаконне придбання, передача, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв в складі організованої групи - від 10 до 15 років позбавлення волі", - написав Полозов.

Адвокат зазначив, що Джелялов всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу низького тиску в селі Перевальне.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. Пізніше один з них у розмові з адвокатом розповів, що спецслужби застосовували до них тортури і погрожували розстрілом.