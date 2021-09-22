Мінцифри анонсувало нові послуги в додатку "Дія"

До кінця року пілотний проєкт запрацює у двох областях.

Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації анонсували нові послуги на порталі "Дія".

Про це повідомляється на сайті Мінцифри.

Зазначається, що запроваджуються понад 10 нових соціальних послуг у пілотних областях, які зараз визначаються.

Зокрема, на порталі "Дія" можна буде оформити онлайн житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, а також звернення в електронній формі за соціальними послугами.

Уряд схвалив відповідну постанову.

"Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів та ходити в різні установи. Достатньо заповнити заявку на порталі "Дія". Це значно спростить життя українським родинам", - йдеться в повідомленні.

У межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Також люди зможуть на порталі отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Можна буде подавати усі необхідні заяви та декларації в електронному вигляді, без зайвих черг та витраченого часу.

До кінця цього року пілотний проєкт запрацює для громадян не менше ніж у двох областях.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри повідомили, що на порталі "Дія" можна буде згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Ця послуга буде доступна наприкінці вересня.