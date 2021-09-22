Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину (ОНОВЛЕНО)
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину (ОНОВЛЕНО)
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
ГоловнаСуспільствоПодії

​На Одещині школяр підпалив церкву, тому що його ображав син священника

На його батьків склали адмінпротоколи.

​На Одещині школяр підпалив церкву, тому що його ображав син священника
Фото: od.npu.gov.ua

Поліцейські Одещини розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу церкви у селі Іванчанка Болградського району.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подію кваліфікували як умисне пошкодження майна за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу.

"Займання, внаслідок якого було пошкоджено будівлю та майно культової споруди, сталося вчора ввечері. Вогонь загасили місцеві жителі, у пожежі ніхто не постраждав", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські з’ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався у скоєному та пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласникові, який нібито постійно його цькував.

Місцеві ЗМІ пишуть, що хлопчик вибрав в якості об'єкта для підпалу церкву, бо його кривдник - син місцевого священика.

Оскільки малолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, на його батьків, що вже потрапляли в поле зору поліції за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, буде складено протокол за ст.184 КУпАП.

Нині слідство триває. 

Нагадаємо, у червні 2016 року в церкві, що розташована в с. Йосипівка Савранського району Одеської області сталася пожежа.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також