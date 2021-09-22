Поліцейські Одещини розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу церкви у селі Іванчанка Болградського району.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подію кваліфікували як умисне пошкодження майна за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу.

"Займання, внаслідок якого було пошкоджено будівлю та майно культової споруди, сталося вчора ввечері. Вогонь загасили місцеві жителі, у пожежі ніхто не постраждав", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські з’ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався у скоєному та пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласникові, який нібито постійно його цькував.

Місцеві ЗМІ пишуть, що хлопчик вибрав в якості об'єкта для підпалу церкву, бо його кривдник - син місцевого священика.

Оскільки малолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, на його батьків, що вже потрапляли в поле зору поліції за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, буде складено протокол за ст.184 КУпАП.

Нині слідство триває.

Нагадаємо, у червні 2016 року в церкві, що розташована в с. Йосипівка Савранського району Одеської області сталася пожежа.