Михайло Козлов помер у лікарні від отриманих поранень.

В одному з кафе Черкас вранці 22 вересня сталася стрілянина.

За даними Національної поліції, невідомий чоловік поранив відвідувача кафе з невстановленої автоматичної зброї і втік на автомобілі Skoda у невідомому напрямку. Поранений помер у третій міській лікарні.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Місцеві видання ZMI.ck.ua і Vikka.ua повідомляють, що загиблий - відомий місцевий підприємець Михайло Козлов. Він був співзасновником громадської організації "Організований захист громадян" та приватної охоронної фірми "Сталь".

Нагадаємо, що сьогодні також стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.