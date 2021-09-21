У Приморську Бердянського району Запорізької області стався вибух газу у двоповерховому приватному будинку. Внаслідок вибуху будівля повністю зруйнована, ще чотири розташовані поруч - частково пошкоджені.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, вибух стався при спробі 60-річного чоловіка скоїти самогубство. Власника оселі з-під уламків рятувальники витягнули живим.

Подія сталася близько 11:00 у вівторок, 21 вересня.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Причини вибуху встановлюються.

За даними рятувальників, на вулиці Новицького у місті Приморськ внаслідок витоку газу стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння.

"Бійці ДСНС провели розбір аварійних конструкцій та дістали господаря, який знаходився під уламками будинку. 60-річного чоловіка госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до міської лікарні. Також травмувався випадковий перехожий, який після огляду лікарями від госпіталізації відмовився", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні у Дніпрі внаслідок вибуху у будинку загинуло двоє осіб.