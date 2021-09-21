Чому маленькі й непомітні комахи можуть вирішити долю людства?

Наша планета – це планета комах, деякі вчені вважають, що їх до 10 млн видів, просто не всі досліджені. Вони мешкають скрізь, навіть в Антарктиді, вони є всюди і завжди, ми зустрічаємо їх кожен день. Вони э основою біомів, без них неможливе життя на землі.

Є багато видів, які мають позитивне чи негативне значення для людини. Деякі комахи приносять користь як запилювачі рослин; деякі виробляють речовини, які використовуються як харчові продукти та сировина для промисловості (мед, віск, шовк, природні фарби). Вклад комах у запилення оцінюється у десятки мільярдів доларів. Але глобальне потепління та знищення їх місць проживання призводить до зменшення чисельності багатьох видів.

Хто такі комахи, що з ними відбувається та як вони впливають на сільське господарство, розповідає вчений-ентомолог, кандидат біологічних наук Григорій Попов, який є одним із авторів Червоної книги України, 15 років пропрацював у Донецькому ботанічному саду НАН України, має практичний досвід pest management (інтегрованого захисту рослин), в рамках проекту Scientibattle, створеного за ініціативи та фінансування міжнародної науково-дослідної компанії Corteva Agriscience та підтримки Центру «Розвиток КСВ».