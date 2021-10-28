Якби в природі не існувало вірусів, від мікробів людство могло б вже вимерти. З іншого боку, саме мікроби забезпечують протягом існування людства виробництво дуже важливих продуктів харчування та здатні дати можливість рослинам самим виробити азотне живлення.

Як люди відкрили мікроорганізми і проникли в таємниці живого мікросвіту, чи правда, що всі мікроби "негативні герої", які спричинають хвороби у людей та тварин та де цих мікрооргазімів можна зустріти у природі, розповідає мікробіологиня Ірина Бровко, кандидатка біологічних наук, директорка з науки та виробництва групи компаній «Біонорма». На початку своєї кар’єри працювала в науково-дослідних установах Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук, де пройшла шлях від інженерки до завідувачки лабораторією. Співавторка багатьох запатентованих мікроператів. Захистила дисертацію за фахом «Екологія», авторка понад 60 наукових публікації.