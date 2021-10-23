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Що таке технологія генетичного модифікування

ГМО – поширена та дуже відома лякалочка для не дуже обізнаних в біології людей. Але чи знаєте ви, що головний модифікатор – сама природа, яка цілком успішно змінює рослини, додає чи прибирає якісь ознаки.

Що таке технологія генетичного модифікування або ГМО, де вони використовуються, для чого їх створюють вчені та як бути впевненими, що генетично модифіковані організми можуть бути безпечними, розповідає українська вчена-генетикиня Оксана Півень, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Вона працює з методом редагування генома CRISPR/Сas9 або так звані "генетичні ножиці" (за розробку цього метода французькі вчені отримали Нобелівську премію у 2020 році). Пані Оксана є визнаним авторитетом у питаннях CRISPR в Україні. Увійшла в рейтинг "100 найпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус" 2021".

Оксана Півень: «Біотехнології та робота з геном, їх роль у науці»

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