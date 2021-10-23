Що таке технологія генетичного модифікування або ГМО, де вони використовуються, для чого їх створюють вчені та як бути впевненими, що генетично модифіковані організми можуть бути безпечними, розповідає українська вчена-генетикиня Оксана Півень, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Вона працює з методом редагування генома CRISPR/Сas9 або так звані "генетичні ножиці" (за розробку цього метода французькі вчені отримали Нобелівську премію у 2020 році). Пані Оксана є визнаним авторитетом у питаннях CRISPR в Україні. Увійшла в рейтинг "100 найпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус" 2021".
Що таке технологія генетичного модифікування
ГМО – поширена та дуже відома лякалочка для не дуже обізнаних в біології людей. Але чи знаєте ви, що головний модифікатор – сама природа, яка цілком успішно змінює рослини, додає чи прибирає якісь ознаки.
Оксана Півень: «Біотехнології та робота з геном, їх роль у науці»
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