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У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет

Для цих глибоководних бактерій "люди - марсіани, і навпаки".

У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
Ілюстративне фото бактерії Moritella
Фото: Yuichi Nogi/Infection

У центральній частині Тихого океану поблизу островів Фенікс на глибині понад три тисяч метрів виявили бактерії, які не здатен розпізнати вроджений імунітет людини.

Про це пише Ліга.НЕТ з посиланням на статтю групи біологів Бостонського університету та Гарвардської медичної школи, яка опублікована в журналі Science Immunology.

Так, американські дослідники вказують на представників роду Moritella із класу морських грамнегативних гамма-протеобактерій.

Зовнішнє покриття бактерій складається з ліпополісахаридної (ЛПС) плівки. Інші організми розпізнають мікробів за певними ділянками молекул цих речовин. Але ЛПС-рецептори в культурі клітин людини, мишей і краба не змогли виявити 80% піднятих з глибини бактерій.

Це відкриття розхитує загальноприйняте переконання, що наш імунітет практично універсальний, тобто може розпізнавати будь-які мікроорганізми, з якими зіткнеться, в тому числі з навколишнього середовища, з яким людина ніколи не зустрічається.

Автори пишуть, що ніхто толком не перевіряв універсальність цього правила, і для виявлених ними глибоководних бактерій "люди - марсіани, і навпаки".

Вчені вважають, що відкриття може дати поштовх до створення нових біоінструментів і терапій. Наприклад, використовувати бактерії-"невидимки" для точкової доставки ліків до органів або імунної терапії.

До гамма-протеобактерій відносять надзвичайно велику кількість патогенних на кшталт сальмонели, кишкової і чумної паличок, збудника черевного тифу і холерного вібріона.

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