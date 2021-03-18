Чоловік збирав дані про особовий склад і техніку Збройних сил.

Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, який, ймовірно, працює на окупаційну адміністрацію Донецької області.

На сайті СБУ повідомляється, що чоловіка, мешканця тимчасово окупованих районів Донецької області, завербували в "МДБ ДНР" і відправили в Дніпропетровську область збирати інформацію про особовий склад і військову техніку Збройних сил України.

Агента викрили та затримали. При ньому знайшли комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності, а також зброю і боєприпаси.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його збираються арештувати.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що в лютому 2021 року Державне бюро розслідувань затримало підполковника податкової міліції за підозрою в співпраці з "ДНР".