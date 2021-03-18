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У Сімферополь пустили воду з артезіанських свердловин

Мешканці міста з літа отримують воду за графіком.

У Сімферополь пустили воду з артезіанських свердловин
Фото: rk.gov.ru

Окупаційна влада Криму пустила в Сімферополь воду з артезіанських свердловин Бештерек-Зуйського басейну.

Про це повідомляється на сайті підконтрольного Росії уряду півострова.

Дві робочі свердловини розташовані біля села Кленівка неподалік Сімферополя. З них планують щодня качати до 5 тисяч кубометрів води.

Загалом водозабір буде складатися з 11 свердловин завглибшки до 500 метрів, пов'язаних між собою системою інженерних комунікацій і споруд. Вода з нього подається по 20-кілометровому водогону, який складається з двох пластикових труб діаметром 500 мм.

Решту свердловин планують запустити в експлуатацію протягом найближчих місяців.

За планами окупантів, це дозволить протягом місяця вийти на плановий показник 16 тисяч кубів води на місяць, а до літа - на 22 тисячі кубів.

Нагадаємо, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили. 

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Відсутність опадів і малосніжна зима призвели до засухи. З кінця серпня воду в Сімферополі почали подавати за графіком. Тоді місцевий водоканал повідомляв, що нормальне споживання води в місті становить 160 тисяч кубометрів на добу і його хочуть скоротити до 100 тисяч кубометрів.

Російська влада виділила мільярди рублів на будівництво нових водоводів, водозаборів і буріння свердловин.

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