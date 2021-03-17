Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин в Крыму – как Украина отвечает на оккупацию

17 марта Россия намеревается организовать неформальную встречу на уровне постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН по формуле «Аррии». Обсуждаться будет ситуация в Крыму . Это – своеобразный ответ Украине, организовавшей неделей ранее подобное мероприятие. Всё это происходит за день до возможного приезда президента РФ Владимира Путина в Севастополь.

Фото: EPA/UPG Посол РФ в ООН Василий Небензя (в центре)

Лекция Запада для Небензи

16-18 марта 2014 года – трагические дни для Украины. Тогда Россия завершила процесс захвата Крымского полуострова. 16-го числа прошёл противоречивший украинской Конституции «референдум» о присоединении Крыма к России, 17 марта в одностороннем порядке РФ провозгласила о независимости Республики Крым, 18-го же так называемая РК подписала с российским руководством договор о вхождении в состав РФ. Так незаконно возникли новые федеративные субъекты. В конечном счёте ООН признала украинский полуостров временно оккупированной территорией.

17 марта российское постоянное представительство при ООН собирает неформальную онлайн-встречу по «формуле Аррии». Напомню, что это – ничем необязывающее мероприятие, которое может собрать исключительно член Совбеза, но на котором не принимаются никакие обязательные к выполнению документы, резолюции.

Нынешняя встреча – это своеобразный ответ Украине, которая неделей ранее организовала масштабное мероприятие. Разница здесь заключается в том, что его собирали сразу три из пяти постоянных членов безопасности ООН – США, Франция и Великобритания, а также весомая часть непостоянных членов, главный из которых – дружественная нам Эстония. Более 20 стран стали соорганизаторами мероприятия, а участие в нём принимали главы МИД иностранных государств. Причём география была обширна: от Северной и Южной Америки до Азии. Все эти страны засвидетельствовали свою поддержку территориальной целостности Украины.

Здесь есть ещё одна примечательная деталь: подобная встреча позволила укрепить и расширить на базе ООН коалицию за деоккупацию Крыма, формирование которой завершится в Киеве – за день до празднования 30-летия независимости Украины. Тогда состоится учредительный саммит на уровне глав государств – «Крымская платформа».

В Москве уже отреагировали на подобную инициативу Киева. В МИД РФ сообщили, что Россия воспринимает стратегию Украины по деоккупации Крыма, принятую СНБОУ, а также инициативу «Крымская платформа» как «угрозу» и «посягательство на территориальную целостность РФ».

«Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», – заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Фото: EPA/UPG Спикер МИД РФ Мария Захарова.

Россия, организовывая онлайн-встречу по «формуле Аррии», не только прекрасно понимала, что найти более 20-ти со-организаторов, как это ранее сделала Украина, для неё будет невозможно, тем более из членов Совбеза. По сути, это им и не надо, так как в отличие от идеологии украинских «Аррий» их мероприятие носит исключительно пропагандистский характер и на базируется на нормах и стандартах ООН.

В итоге, среди соучредителей мероприятия нет ни одного иностранного государства. Значится только РФ. Следовательно, международной поддержки здесь не предвидится. Более того, в списке приглашённых – одна сплошная массовка. Представители белорусской и болгарской диаспоры Крыма, иных национальных меньшинств. А самый главный гость – это студенты. Их как раз зовут для создания телевизионной картинки. Всё делается в лучших традициях Советского Союза.

Комментируя LB.ua это мероприятие, Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил слова когда-то известной советской песни «Эх, хорошо в стране Советской жить! Эх, хорошо страной любимым быть! Эх, хорошо стране полезным быть. Красный галстук с гордостью носить!».

«Выступления партнеров-членов Совбеза ООН в присутствии российского посла должны носить «терапевтический» эффект для отобранных оккупантами студентов и «общественных деятелей». И важно при этом, что неформальный формат «Аррии» это позволит сделать, – заявил LB.ua украинский дипломат. – Я уверен, что, как и когда-то в СССР на пике идеологического маразма и политических репрессий, даже в условиях информационной блокады украинских и европейских СМИ, в Крыму существуют честные люди, которые хотя и боятся открыто выступать под дулами автоматов оккупанта, но должны услышать, что большинство членов Совбеза никогда не признает попытку аннексии Крыма и считает оккупацию временным явлением».

Фото: twitter.com/SergiyKyslytsya Посол Украины в ООН Сергей Кислица

Вообще членам Совбеза следовало бы использовать такую площадку, как ООН для донесения правдивой информации об оккупации своих территорий. И подобный формат (встречи по «формуле Аррии») создан для этого. Ведь украинцы на захваченных территориях, в особенности в Крыму, вообще не знают, что происходит на подконтрольной украинскому правительству земле, к ним практически не доходит сигнал от отечественных вещателей, они уже семь лет живут исключительно под воздействием российской пропаганды.

И это – проблема, которая с годами лишь будет усугубляться. Вы только подумайте: ведь там уже успели родиться те, кто никогда не слышал об Украине. Встречи же по «формуле Аррии» – та неформальная площадка, где Киев посредством своих западных партнёров может доносить к крымским студентам, крестьянам, трактористам, дояркам и рыбакам (кого там ещё российская сторона вздумает пригласить) реальную позицию в отношении Крыма. А она звучит так: никто в мире не признает Крым российским, до полного освобождения там иностранных денег не будет.

Украина, насколько стало известно LB.ua, подготовила со своими партнёрами из США, и Европы схожий план. Они собираются воспользоваться тем мероприятием, которое 17 марта организует Россия, чтобы донести до нагнанной массовки из числа студентов и иных лиц своё представление о ситуации в Крыму. Это – реальная борьба с дезинформацией.

И, кстати, в случае успеха подобная практика продолжится. Ведь встречи по «формуле Аррии» можно собирать сколько угодно. Главное, чтобы это делал один из действующих членов Совбеза. Благо, у Украины там немало союзников.

Вообще здесь важно напомнить, что Россия начала организовывать подобные форматы недавно, фактически с прошлого года. Изначально она была против такого рода встреч, так как полагала, что принимать решения должно исключительно в зале заседаний Совбеза ООН. Однако её позиция изменилась в связи с украинскими событиями. В Москве поняли, что многие дискуссии проходят вне её наблюдения.

Фото: EPA/UPG Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров беседует с послом РФ в ООН Василием Небензею во время заседания совбеза ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, 25 сентября 2019

В мае прошлого года она пригнала на подобную встречу по Крыму людей, находящихся под санкциями. После консультаций с Украиной страны Запада сделали так, что эти люди не приняли участие в прошлогодней виртуальной «Аррии». Сейчас же постпред РФ Василий Небензя организует площадку для лекции, лекции для крымских студентов, которую прочитают представители Запада и которую снимут на камеры и выложат в открытый доступ.

Члены Совбеза наконец для себя решат главную задачу: они смогут доносить правду к тем, кто её не может услышать в Крыму.

Путин в обезвоженном Крыму

Есть ещё одна – более значимая – причина, почему российское постпредство именно сейчас решило провести заседание в формате «Аррия». Дело в том, что 18 августа в Крым намеревается приехать президент РФ – Владимир Путин.

Фото: vesti-k.ru Подготовка к запуску водозабора на реке Бельбек

Там он проведёт совещание по «социально-экономическому развитию Крыма», а также примет участие в пуске водозабора на реке Бельбек. Это сооружение якобы позволит забирать паводковые воды, чтобы обеспечить страдающий о засухи город влагой. Данный проект был возведён силами Минобороны РФ.

Вот уже как два года в Севастополе наблюдается сильнейшая засуха и отсутствие осадков. Всё это заставило власти РФ искать альтернативные источники водоснабжения города, где по часам даётся вода. Напомню, ранее Украина обеспечивала порядка 85% потребностей Крыма и Севастополя в пресной воде посредством Северо-Крымского канала, соединяющего главное русло Днепра с полуостровом.

Украина, невзирая на ряд сомнительных заявлений, заблокировала все поставки воды в Крым. Россия же, не найдя иного решения, стала выкачивать воду из искусственных озер, образовавшихся в неиспользуемых карьерах – Инкерманском, Кадыковском и у горы Гасфорта. Ныне воду продолжают качать только из Кадыковского карьера. Все остальные попросту опустели. Это засвидетельствовали фотографии, опубликованные «Крым. Реалии».

Фото: Yevgen Zhuk Плавучая станция, на которой размещены насосы, выкачивающие воду из карьера в Инкермане

Ситуация дошла до того, что воды не хватает не только для туристов, её не достаёт для обычных крымчан. Так, к началу февраля 2021 года в водохранилищах полуострова оставалось всего лишь 36 миллионов кубометров воды, тогда как годом ранее было 85 миллионов – в 2,5 раза больше. В большинстве городов Крыма воду получают по графику – три часа утром и три часа вечером. Причём то ржавое, что течёт из кранов, люди уже прозвали «крымским квасом».

В комментарии LB.ua вице-премьер Алексей Резников отметил, что ключевая причина не в нехватке воды, а в милитаризации полуострова. Именно на военные нужды тратится огромный запас пресной воды.

«Они же через милитаризацию полуострова неэффективно используют водяные запасы. Мирному населению при рациональном использовании воды там с головой хватает. Просто нужно правильно всё делать: пользовать ресурсом и его экономить. А они начали милитаризировать полуострова, пытаться напоить военных, а также полмиллиона завезённых российских граждан (проводя при этом ассимиляцию нашего этнического состава). Теперь россияне понимают, что они допустили серьёзную ошибку, не знаю, как выйти из сложившейся ситуации. Они прекрасно понимают, что Украина никогда не поставит им воду до деоккупации полуострова. Поэтому всё, что мы сейчас наблюдаем, – это исключительно политтехнологический проект. Отсюда и визит президента РФ. Волшебным образом вода не потечёт», – указывает Резников.

Фото: предоставлено пресс-службой Алексей Резников

Теперь вот РФ взялась строить водозабор на самой полноводной реке Крыма – Бельбек. Ранее хотели спасать Севастополь посредством ресурсов притока этого водоёма – реки Коккозки. Потом от этой потрясающей идеи отказались. Оказалось, что это нанесет урон домохозяйствам, расположенным в Бельбекской долине, где проживает примерно 30 тысяч человек, а также уничтожит саму Коккозку.

Теперь вот взялись за саму Бельбек. И всё для того, чтобы решить вопросы, связанные с милитаризацией Крыма и поддержанием военной мощи Севастополя.

Проблема заключается в том, что за дополнительными тысячами кубометров пресной воды, которые якобы получит Севастополь, последует полное уничтожение Бельбека. Следовательно, рано или поздно Крым столкнётся с ещё большей проблемой.

В то же время Алексей Резников акцентирует: Украина ни при каких обстоятельствах не будет поставлять воду на оккупированную территорию.

Фото: Yevgen Zhuk/Крым.Реалии

«Мы не можем сегодня спасти объекты, которые находятся под контролем ЮНЕСКО. В том числе, мы не можем сегодня спасти водный ресурс Крыма. А подавать воду для того, чтобы там хорошо жилось оккупанту, мы не можем и не будем. Поэтому, к сожалению, это – трагедия, это – катастрофа. Такая же, как затопленная шахта ЮНКОМ (Донецкая область), где произошло радиационное загрязнение. Для того, чтобы это спасти, русские должны из Крыма уйти», – отметил вице-премьер.

В долгосрочной перспективе Россия не сможет решить вопрос с обеспечением пресной воды Крыма. Для этого необходимо поставить специальные системы опреснения. Они очень дороги: из-за санкций их соорудить на территории полуострова попросту невозможно.

Крымский полуостров постепенно движется к экологической катастрофе. Это – цена, которую он платит за оккупацию РФ. В последующем все эти проблемы придётся разрешать Украине. Путин Крыму не поможет.