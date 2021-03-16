Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха

Прошло более недели с того момента, как покинувший Великобританию принц-изгой Гарри и его супруга Меган Маркл, герцогиня Сассекская, дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Мы не будем пересказывать его содержание: и так всем известно, что это выступление перед камерами бросило тень на королеву Елизавету II и на весь английский двор. Мы просто хотим рассказать историю о том, как трудно (порою даже невозможно) избавиться от провинциальности, мещанства, даже если ты – член знатной семьи.

Фото: EPA/UPG Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл

Ныне можно услышать, что интервью Меган и Гарри продемонстрировало колоссальный разрыв между прогрессивной и либеральной Америкой, выступающей за права женщин, против расизма-сексизма, и закостенелой, архаичной Великобританией, её королевским двором. Последний, понятное дело, уже в умах некоторых предстает в качестве цитадели мерзавцев и расистов.

Не знаю, какой у кого происходит разрыв и где, но пока вся эта история выглядит очень дёшево. Да, действительно есть величайшая дистанция – между мещанством и аристократией. И, как показало шоу Опры, провинциальность из человека выбить невозможно. Даже если ты – герцогиня Сассекская.

Ранее было больше расстояния. О мещанах говорили только в пьесах, стихах и на театральных сценах. Но теперь, когда даже флёра уже не осталось, мы видим, что мещане – в шоу Опры, в телевизоре. Они – члены-изгои королевской семьи, Виндзоров. Конечно, остаётся неразрешённым вопрос: как такое выхолащивание вообще могло произойти в одной из самых влиятельных семей Запада? Однако это – другая история.

Ценностный набор мещанина всегда понятен: мелкость ума и души, абсолютная бездуховность, погоня исключительно за материальными благами. Все эти качества продемонстрировала Меган Маркл во время интервью Опре. Чего только стоит этот диалог:

Гарри: «Всё, что у меня осталось (после отъезда из Великобритании) – это наследие моей мамы, принцессы Дианы».

Меган: «Я посмотрела, что эта сумма составляла около $15 млн – $16 млн».

Фото: СВS

Почему-то она посчитала, что двор должен оплачивать охрану её семьи. Однако не сказала, что британские налогоплательщики заплатили свыше двух с половиной миллионов фунтов за ремонт коттеджа «Фрогмор», куда пара переехала после рождения сына.

И, конечно же, все помнят о суицидальной расистской истории, которую поведала Маркл. Она говорит, что часть королевской семьи переживала, какой цвет кожи будет у её первенца. Удивляться тому, что кто-то в британском дворе мог отпустить подобную колкость не приходится.

Удивление вызывает другое: как Маркл согласилась выйти замуж за человека, который приходил на костюмированные вечеринки в нацистской военной форме. Также неясно, как такой образец чистоты, как Меган, могла себе позволить принять в подарок серьги (и даже их надеть) от саудовского принца, участвовавшего – как утверждают медиа – в убийстве журналиста Хашогги.

Вся эта история с интервью Опре Уинфри основана исключительно на желании материально обогатиться. По слухам, эта беседа принесла американской ведущей $7-9 млн. Какая-то часть суммы, вероятнее всего, учитывая рекламу, досталась и Гарри с Меган.

Фото: EPA/UPG

Почему же чета пошла на этот шаг? Семью ныне мучает квартирный вопрос. Привыкши жить в комфорте, в 2020 году они купили себе особняк стоимостью $14,7 млн в Санта-Барбаре, внеся на старте $5 млн. Теперь же семья выплачивает ипотеку в $10 млн. В итоге у них остаётся предельно скромная сумма в $5 млн. А жить красиво дальше хочется. Отсюда и такие шоу при довольно дешёвой актёрской игре. Впрочем, не стоит забывать, что Меган Маркл – предельно заурядная американская актриса, которой даже не удалось как надо сыграть роль британской герцогини.

Этот скандал, конечно, в определённой мере поможет семье заработать несколько дополнительных миллионов. Однако вскоре Меган исчерпает запас подобных рассказов. А Опра и все те звёзды, поддержавшие сейчас Маркл, вскоре о ней забудут и продолжат посещать мероприятия с участием королевской семьи. Почему? Потому что там – деньги, влияние и свежие новости. И уже сегодня опросы показывают, что явное большинство британцев доверяет королеве, а вот популярность самого любимого некогда принца упала ниже ноля.

Вся эта история показала, как опасно мещанство, когда оно достигает таких высот. Сегодня премьер Великобритании Борис Джонсон презентует внешнеполитическую стратегию страны. На Даунинг-стрит все ожидали удара от России, Китая, Европы, а получили его от британской герцогини. Да только неясно: а было ли там что-то от двора? Быть может, лишь одна сплошная провинциальность.