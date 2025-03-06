«Журналістів не пустили на засідання міськради» – поширена проблема медіа, але є рішення

Регіональні медіа сьогодні мають власну місію. Часто це інформування людей із прифронтових територій, також журналісти підсвічують ті питання, які просто могли би загубитися в потоці новин про Трампа , саміти чи презентацію нового айфону. Але при цьому питання громади залишаються актуальними, ось тут і починається важлива робота медійників в регіонах.

Фото: Facebook Засідання міськради Вінниці

Іноді ми дізнаємося про ганебні випадки дій місцевої влади стосовно працівників медіа. Ось приклади реальних заголовків:

9 лютого, 2022: В Одесі журналіста не пустили в міськраду на засідання комісії

19 травня 2022: У Чернівцях зібралась сесія міської ради вперше за майже три місяці. На засідання не допустили журналістів

20 лютого 2023: На засідання сесії Сумської облради 17 лютого не пустили журналістів

24 жовтня 2024: У Дніпрі медійника не пустили на сесію міської ради

31 січня 2025: Журналістів не пустили на сесію Вінницької міської ради

25 лютого, 2025: У Дніпрі журналістку не пустили в сесійну залу під час засідання міськради

І таких прикладів за останні кілька років – десятки, вони охоплюють майже всі регіони, незалежно від близькості до фронту. Окремі голови та комісії місцевих рад ховаються під нібито обмеженнями воєнного часу або ковідними обмеженнями. Останнє, погодьтеся, особливо абсурдне сьогодні.

Однак проблема і в парламентських комітетів, і в місцевих рад одна. Під час коронавірусної пандемії в 2020-му році державні структури закрили від медіа з безпекових міркувань. Це мало сенс 5 років тому, аби мінімізувати контакти в боротьбі з пандемією.

Я цілком розумію ізоляцію міськрад, комісій та комітетів в лютому-березні 2022-го. Багато чутливої інформації, безпека та закритий режим роботи були цілком обґрунтовані, коли російські війська були за лічені кілометри від Києва, активно просувалися на Півночі, Сході та Півдні нашої країни. Але я досі не почув жодного адекватного аргументу, чому деякі органи (підкреслю, не оборонного спрямування) мають бути закритими зараз.

Тому, ми зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт 11321, який робить державні структури більш відкритими та підзвітними. Вперше з часів ковіду парламентські комітети будуть зобов’язані публікувати порядки денні напередодні та транслювати свої засідання або викладати їх записи не пізніше, ніж за 24 години. Окремо ми прописали й моменти щодо місцевого врядування.

До другого читання в законопроєкті з’явилися положення, які впливають на прозорість і відкритість роботи місцевих рад. Що передбачатиме новий Закон:

Гарантії роботи журналістів та громадськості на сесіях місцевих рад.

Обов’язкове оприлюднення протоколів пленарних засідань та засідань постійних комісій місцевих рад на їхніх офіційних сайтах.

Таке рішення – для журналістів, про журналістів, напрацьоване разом із самими журналістами. Радий, що ми прийняли ініціативу в другому читанні ще в січні. Але відтоді – лише мінімальні зсуви. 20 січня законопроєкт направили на підпис Президенту і поки що жодних змін.

Дуже хочеться, аби голова держави ухвалив рішення, яке зробить центральні органи та місцеві ради більш відкритими та розв’яже руки журналістам. Сьогодні це єдиний правильний крок, аби заголовки про недопуск медійників до комітетів чи місцевих рад стали перегорнутою сторінкою. Тоді жодна місцева влада не матиме права стати на заваді в роботі медійників.