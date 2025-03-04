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Невідкладна єдність як єдиний шлях подолання кризи

Зараз буду казати неприємне. Ні, не про відносини зі США та спробу колишніх союзників розколоти суспільство по лінії Зеленського. А про оплату рахунків за помилки президента та його оточення, які рано чи пізно цю лінію розколу почнуть розширювати.

Російські попи, Шарій. Непокаране ОПЗЖ досі у Верховній раді. Люди, які долучилися до початку війни з різним ступенем активності та залучення, досі мають мандати по всіх гілках представницької влади і роблять вигляд, що вони патріоти. Їхні голоси зараз ви почуєте першими в закликах здатись: піти на перемовини на умовах США та росії.

Фото: фб Романа Костенка

Арестович. Не кажіть, що він почав сам по собі. Якщо ви реально в це вірите, то пора прокидатись. Можливо, він вийшов з під контролю, але точно не зі старту. І це повертається бумерангом. Тим голосом, на який будуть посилатись путінські трампісти.

Люди-невидимки та покинута / проігнорована діаспора українців. Ні, не стара діаспора на кшталт канадської. А та, що де-факто сформувалась після 2022 року. Майже втрачений актив. Бачите тотальні акції по Європі наших людей? Ні. Чому? Тому, що політика уряду 2022-2024 була спрямована на приниження та розкол. Тепер навіть немає кому за нас говорити на вулицях європейських міст.

Можете сюди додати в кошик санкції проти опозиції та недосанкції проти росіян, відмежування від мобілізації, єдиний марафон та корупційні скандали. Це все зараз вилізе боком і на всьому цьому будуть грати наші вже не партнери.

А нам конче потрібна єдність. Без перебільшення.

Прямо зараз без зволікань, за умови тотальної кризи, що насувається, я би звільнив майже весь уряд та сформував Уряд єдності. Зі всіх політичних сил (крім проросійських) та експертів. Справжніх, а не телемарафонних. І уряд єдності ухвалив би термінові, нехай складні, але необхідні рішення для виправлення помилок. Поки є час на маневр і поки це все не набрало критичної ваги. І поки ми дійсно мобілізовані та об’єднані тим, що відбувається.

Бо потім ми всі можемо сплатити за це непомірно зависоку та несправедливу ціну. Поки є час та передумови. Прямо зараз.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
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