Ексрадник ОПУ Арестович став фігурантом кримінального провадження поліції

Група депутатів заявила, що він подав завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення - йдеться про депутатку Наталію Піпу і ДБР.

Національна поліція відкрила справу проти колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, передає "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними Нацполу, кримінальне провадження відкрили за фактом звернення групи народних депутатів.

Заява надійшла до Шевченківського управління поліції. Депутати повідомили про можливе вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин. Арестовича звинуватили в тому, що він подав заяву до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у вересні Арестович через суд зобовʼязав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо народної депутатки Наталії Піпи.

Йдеться про інцидент, який трапився влітку у Львові. Тоді неповнолітній вуличний музикант виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. На це відреагувала Наталія Піпа, яка проходила повз. На її прохання припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

Пізніше музикант опублікував відео, у якому вибачився за ненормативну лексику. Згодом Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

Арестович після цього записав звернення російською мовою, у якому підтримав вуличного музиканта, зазначивши, що хлопець мав право співати й не повинен був просити вибачення.