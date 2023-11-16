Військовому РФ повідомили про підозру за розстріл цивільних автомобілів з дітьми на Чернігівщині

Встановлено дані старшого розвідника ЗС РФ, який причетний до розстрілу двох автомобілів із вісьмома мирними громадянами. Серед постраждалих – троє дітей, які дивом не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram Національна поліція України.

Наприкінці березня минулого року, під час тимчасової окупації росіянами частини Прилуцького району, дві автівки рухалися в напрямку села Івангород. Люди натрапили на російських солдатів, які відкрили прицільний вогонь, маючи на меті вбити усіх.

Водієві однієї з автівок пощастило: він дивом зумів під щільним вогнем розвернутися та від’їхати. Інша автівка, в якій перебували чоловік за кермом, а також ще двоє дорослих та двоє дітей, залишилася на місці розстрілу. Водій отримав смертельні поранення. А пасажири, щойно росіяни припинили стрілянину та пішли, вибігли з машини та сховалися на узбіччі.

Проте окупанти відразу повернулися та вистрелили по газовій установці автомобіля. Внаслідок цього автівка вибухнула та вщент згоріла. Внаслідок цього поранення отримав 38-річний чоловік, що ховався поблизу. Жінка та двоє дітей дивом не постраждали.

Нагадаємо, слідчі Нацполіції поліції встановили особи російських військових, які впродовж лютого та березня 2022 року на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто, їх водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни. Їм повідомили про підозру.