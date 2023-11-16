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На Донецькому напрямку загинули двоє бійців "Грузинського легіону"

Ще дев’ять добровольців отримали поранення.

На Донецькому напрямку загинули двоє бійців "Грузинського легіону"
Фото: "Грузинський легіон" у Facebook

На Донеччині загинули двоє бійців "Грузинського легіону" – Рамаз Фетелава і Бека Ломашвілі.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

У "Грузинському регіоні" поінформували, що добровольці загинули під час наступальної операції на Донецькому напрямку. Ще дев’ять бійців отримали поранення. Троє з них – у важкому стані.

Нагадаємо, у липні в Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі, які загинули у лавах Cил оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внаслідок бойових дій загинули понад 50 добровольців з Грузії.

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