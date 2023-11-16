Міністр закордонних справ Британії під час візиту до України побував у Одесі та підтвердив продовження підтримки.

Фото: mfa.gov.ua Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Камероном в Одесі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідав Одесу. Поїздка відбулася під час другого дня дводенної поїздки до України, йдеться на сайті міністерства.

У МЗС підкреслили, що протягом попередніх місяців Україна досягла значного прогресу в Чорному морі іа відкритті експортних коридорів. Зусилля України після того, як Росія згорнула Чорноморську зернову ініціативу, дозволили 91 судну експортувати 3,3 мільйона тонн сільськогосподарських та інших вантажів.

"Росія вважає, що вона може перечекати цю війну, і що Захід зрештою зверне свою увагу кудись на інше. Це не може бути істиною", – сказав очільник британського міністерства.

Перебуваючи в Одесі, він також заявив про підтримку українців, які безпосередньо постраждали від вторгнення.

Фото: mfa.gov.ua

Підтримка включає забезпечення основних зимових запасів та допомогу людям, які евакуювалися з прифронтових районів. Понад 400 млн гривень виділять Товариству Червного Хреста України, також понад 300 млн – на інші волонтерські ініціативи.

МЗС України повідомило, що Дмитро Кулеба провів із Кемероном переговори щодо розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру, нових шляхів експорту українського збіжжя та надання Україні додаткового озброєнь, зокрема, посилення протиповітряної оборони.

Фото: mfa.gov.ua

Фото: mfa.gov.ua

Кемерон повідомив про представлення нового інструменту, який покращить страхування кораблів, що використовуватимуть цей морський шлях. За його словами, це матиме велике значення для отримання Україною прибутків від експорту та її економічного відновлення.

"Я особливо вдячний своєму колезі за визнання значних успіхів України у Чорному морі. Наші військово-морські сили здобули низку перемог, які вражають весь світ, вони відштовхнули російський флот від наших берегів, ми змогли відновити експорт українського збіжжя завдяки зокрема підтримці Великої Британії. Під час цього візиту ми також погодили дуже чіткий перелік наступних кроків, які український і британський уряд мають зробити, щоб наблизити нашу перемогу”, – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що поїздка до України для нового британського міністра закордонних справ є першим закордонним візитом на посаді. Кемерон уже зустрівся в Києві з президентом і прем'єром та обговорив із ними військову допомогу і посилення ППО.