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Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"

Олігарх, наприклад, непомітно погодився придбати через підставну компанію пентхаус у Лондоні, а також паркувальні місця та інші об’єкти нерухомості приблизно за $122 мільйони

Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Рінат Ахметов
Фото: пресс-служба

Новий витік кіпрських документів дав можливість журналістам-розслідувачам із понад пів сотні країн світу ознайомитися з тим, які послуги фірми з Кіпру надавали олігархам та мільярдерам планети.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", кіпрські фірми, зокрема, допомагали прихильникам російського режиму після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ховати багатства від санкцій Заходу.

Є в документах і український олігарх Рінат Ахметов

Журналістка з ICIJ Тетяна Козирєва дослідила документи, пов’язані з Ахметовим і виявила 60 офшорних компаній, переважно зареєстрованих на Кіпрі. Більшість із них пов’язані з корпоративним консорціумом System Capital Management Ltd (SCM).

Олігарх, наприклад, непомітно погодився придбати через підставну компанію пентхаус у Лондоні, а також паркувальні місця та інші об’єкти нерухомості приблизно за $122 мільйони. Фірма була зареєстрована на Британських Віргінських островах. 

Відповідно до документів, Ахметов зобов'язався у липні 2021 року придбати через компанію Gelion Properties Ltd. двоповерховий пентхаус за 87,5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 122 мільйонів доларів) у Лондоні. 

Розслідувачі зазначають - ціна включала не лише пентхаус, а й декілька паркомісць і додаткові складські приміщення. 

Як випливає з листування між співробітниками Cypcodirect і PwC, компанію Gelion мали використати для купівлі пентхауса, щоб забезпечити "конфіденційність" Ахметова, не вносячи його ім’я до британського реєстру публічної власності. 

"Конфіденційність — є основною метою придбання нерухомості компанією "Геліон", — йшлося в електронному листі від співробітника PwC. Відкриті документи свідчать, що продаж відбувся у 2022-му.

Також з'явилася інформація про російські вугільні шахти Ахметова.

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Нагадаємо, після анексії Криму, у 2016 році енергетична компанія Ахметова ДТЕК передала право власності на низку вугільних шахт дочірній фірмі Fabcell Ltd., яка базується на Кіпрі. Крім цього, ДТЕК передав дочірній компанії зобов’язання за значним кредитом у розмірі близько $400 мільйонів від "Сбербанку" РФ.

У січні 2017-го Fabcell перекласифікувала свої акції на 7999 звичайних акцій та одну золоту акцію. Золота акція була закріплена за "Сбербанком" - це дозволило б банку отримати контроль над компанією Ахметова в разі невиконання нею своїх зобов’язань.

Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ДТЕК спробував продати ростовські вугільні шахти. Але покупець не знайшовся. Тож право власності на шахти передали компанії Fabcell, щоб "обмежити вразливість (ДТЕК, — Ред.) перед вимогами "Сбербанку" як кредитора і прокласти шлях до виходу ДТЕК з інвестицій у ростовські вугільні шахти".

На появу цієї інформації у ДТЕК відреагували заявою, що остаточно позбулися всіх своїх вугільних активів у Росії в 2021 році. Тому останні три роки компанія не має до цих активів жодного відношення.

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