Мережа запровадила безкоштовну послугу “бізнес-проєкт під ключ”, в межах якої розроблятиме для покупців торговельного обладнання детальний технічний проєкт його встановлення та використання.

На даному етапі Епіцентр пропонуватиме клієнтам розробку проєкту оснащення обладнанням магазинів, складів, закладів громадського харчування, а також хімчисток та пралень. При цьому спеціалісти компанії будуть враховувати потреби бізнесу, площу та специфіку приміщень, державні стандарти та норми і навіть меню майбутнього закладу.

Свій перший салон торговельного обладнання Епіцентр відкрив в 2014 році в найбільшому торговельному центрі компанії на вул. Полярній у Києві. Цьогоріч компанія кардинально оновила торговельну точку. Зокрема, тут покращили дизайн та навігацію, розширили асортимент та відкрили першу в мережі bakery-лабораторію італійського бренду Polin, що пропонує покупцям обладнання для хлібозаводів, пекарень, супермаркетів та закладів HoReCa.

Як зазначає керівниця департаменту обладнання та реалізації проєктів В2В в мережі Епіцентр Катерина Глуховська, крім оновлення торгових зон та розширення пропозиції товарів, компанія змінила підхід до обслуговування клієнтів, зробивши ставку на сервісну складову та нові послуги.

“У цьому проєкті ми в першу чергу орієнтуємося на потреби малого та середнього бізнесу. Підприємці-початківці не завжди досконально розуміють, яке саме обладнання їм необхідно для відкриття пекарні, ресторану чи магазину. В той час як Епіцентр має багаторічний досвід у використанні та експлуатації торгового і складського обладнання. А після запуску власних фуд-кортів - і ресторанного. Впевнені, що ця експертиза може допомогти нашим клієнтам уникнути помилок на старті бізнесу та обрати найбільш ефективне обладнання під конкретний бізнес-проєкт. Таким чином ми хочемо внести свій вклад у відновлення та розвиток українського підприємництва”, - пояснює ідею Катерина Глуховська.

За її словами, компанія відкрила вже 5 оновлених салонів торговельного обладнання по мережі - в трьох столичних ТЦ Епіцентр на вулицях Полярна, Братиславська та Берковецька, а також в Івано-Франківську (вул. Івасюка) та Львові (Сокільники).

І Епіцентрі запевняють, що ефективність оновлення салонів підтверджується динамікою товарообігу. Наприклад, після запуску салону нового формату на вул. Полярній продажі торговельного обладнання на цій локації зросли в понад 2 рази. Тож з часом ритейлер планує оновити всі 28 салонів, що працюють по мережі Епіцентр, а також відкрити нові.

Послуга “бізнес-проєкт під ключ” вже зараз впроваджена в усіх торговельних центрах Епіцентр в Україні. Наразі компанія вже оснастила торговельним та виробничим обладнанням низку бізнес-проєктів у різних регіонах України. В тому числі пекарню, кондитерську, ресторан та інші заклади громадського харчування. Найближчим часом Епіцентр також планує представити наявні в мережі рішення на міжнародному експофорумі ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FORECH 2023, що відбудеться 28-30 листопада в київському МВЦ.

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