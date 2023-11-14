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Шмигаль: "Зерновим коридором" скористалися вже 100 суден, триває робота над страхуванням експортерів

За словами глави уряду, це зробить чорноморський морський коридор доступнішим для більш широкого кола експортерів.

Шмигаль: "Зерновим коридором" скористалися вже 100 суден, триває робота над страхуванням експортерів
Денис Шмигаль
Фото: пресслужба кабміну

Новим "зерновим коридором", який утримують відкритим Сили оборони України, скористалися вже 100 суден.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з українських портів вивезли понад 3,7 млн тонн продукції.

Україна працює над тим, аби зробити чорноморський морський коридор доступнішим для більш широкого кола експортерів, додав прем'єр.

"За результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України", - сказав Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що Кабмін виділив кошти, які будуть гарантією покриття збитків у разі їх настання. До механізму залучили Експортно-кредитне агентство, «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «DZ банк», і пул з 14 страхувальників.

"Ми також вдячні за допомогу ЄБРР в підтримці у створенні цього механізму", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, напередодні Мінекономіки повідомило, що Україна і Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA) домовилися створити робочу групу щодо залучення додаткового фінансування для страхування військових ризиків інвесторів.

Навесні 2023-го Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкт №9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків.

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