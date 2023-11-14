Вилучена в компаній Коломойського "Укрнафта" за цей рік отримала 20 млрд гривень прибутку

Податків за перші пів року компанія заплатила вже понад 12 млрд гривень.

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за цей рік перевищив 20 млрд гривень. Це – прибуток від господарської діяльності після сплати всіх податків, розповів директор Сергій Корецький. Кумулятивний результат за попередні 10 років – мільярдні збитки.

За його словами, очікується, що дохід компанії за рік буде на рівні 95 млрд гривень. Це більше ніж удвічі перевищить середньорічний показник за 10 років.

Корецький сказав, що такий результат очікується завдяки прозорій ринковій роботі без посередників, а не через зростання цін на нафту.

Щодо податків, то їх націоналізована компанія уже заплатила понад 12 млрд гривень.

"Залишок природного газу в підземних газосховищах на кінець року буде не менший, ніж на його початку", – додав Корецький.

"Укрнафта" планувала збільшити видобуток нафти на 6% порівняно з 2022, але приріст буде меншим ніж очікувалося. Приріст видобутку газу, навпаки, більше запланованого.

"План щодо нових свердловин без змін – 9 в 2023 році, 30 – у 2024", – сказав він.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрнафта", що раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському, торік перейшла у власність держави. 6 листопада НКЦПФР вирішила забезпечити примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Рішення про відчуження ухвалили на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. Після завершення дії воєнного стану активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їхню вартість.

У найбільшій нафтовидобувній команії України "Укрнафта" компанії Коломойського володіли близько 42% акцій. 50%+ 1 акція перебували у володінні держави в особі НАК "Нафтогаз", рештою володіли міноритарні акціонери.